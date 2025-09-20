Ezért vonzódunk a toxikus emberekhez – A válasz a gyermekkorban van

Miért kedveljük a kiszámíthatatlanságot?
Ahogy Sigmund Freud, a pszichoanalízis atyja, egyszer megjegyezte, sokszor a korai élményeink hatása alá kerülve választunk partnert felnőtté válásunk során. Az ismerős káosz vagy érzelmi hullámvasút iránti vonzalom gyakran abból ered, hogy a gyermekkori tapasztalataink során megszoktuk ezt a fajta dinamikát. Így az ilyen kapcsolatokban rejlő kiszámíthatatlanság otthonos érzést nyújthat, még ha nem is a legmegnyugtatóbb formában.
Egyes elméletek szerint a romantikus kapcsolatokban keresett izgalom az adrenalin és a boldogság hormonjainak felszabadulásához köthető. Ez egyértelműen megmagyarázza, miért érezzük magunkat olykor furcsa módon magunkhoz vonzódni egy potenciálisan negatív hatású személyhez. A bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság így paradox módon mélyítheti meg a vonzalmat.