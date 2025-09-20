Ezért vonzódunk a toxikus emberekhez – A válasz a gyermekkorban van
Ezért vonzódunk a toxikus emberekhez – A válasz a gyermekkorban van

Sokan közülünk valószínűleg találkoztak már életük során olyan emberekkel, akik bár látszólag vonzóak vagy izgalmasak, mégis valahogy mindig feszültséget és stresszt hoznak az életünkbe. De miért vonzódunk mégis ilyen gyakran ezekhez a mérgező személyiségekhez? A válasz sokkal összetettebb, mint azt elsőre gondolnánk, és számos pszichológiai tényező állhat mögötte.

Miért kedveljük a kiszámíthatatlanságot?

Ahogy Sigmund Freud, a pszichoanalízis atyja, egyszer megjegyezte, sokszor a korai élményeink hatása alá kerülve választunk partnert felnőtté válásunk során. Az ismerős káosz vagy érzelmi hullámvasút iránti vonzalom gyakran abból ered, hogy a gyermekkori tapasztalataink során megszoktuk ezt a fajta dinamikát. Így az ilyen kapcsolatokban rejlő kiszámíthatatlanság otthonos érzést nyújthat, még ha nem is a legmegnyugtatóbb formában.

Egyes elméletek szerint a romantikus kapcsolatokban keresett izgalom az adrenalin és a boldogság hormonjainak felszabadulásához köthető. Ez egyértelműen megmagyarázza, miért érezzük magunkat olykor furcsa módon magunkhoz vonzódni egy potenciálisan negatív hatású személyhez. A bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság így paradox módon mélyítheti meg a vonzalmat.

