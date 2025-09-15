Ezért olyan nehéz szeretni valakit, aki nem szereti magát
Ezért olyan nehéz szeretni valakit, aki nem szereti magát

Farkas Izabella
Írta 2025.09.15.

Ha valaha is próbáltál szeretni valakit, aki nem képes elfogadni saját magát, akkor már sejtheted, hogy milyen nehézségekkel és fájdalmakkal járhat ez a kapcsolat. Az önszeretet hiánya gyakran úgy jelenik meg, mint valami láthatatlan fal, amely megakadályozza, hogy a másik fél teljesen megnyíljon és elfogadja a szeretetet, amit felé irányítunk.

Egy ilyen kapcsolatban könnyen érezhetjük magunkat tehetetlennek, hiszen hiába próbáljuk megmutatni a szeretetünket, a befogadó fél gyakran képtelen azt érzékelni vagy viszonozni. Az önértékelési problémák gyakran vezetnek önsajnálathoz és negatív önképként tükröződnek a mindennapokban, ami megnehezíti, hogy a szeretetet egyenrangú félként éljük meg.

A szeretet elutasítása és bizalmatlanság

Az önbizalomhiánnyal küzdők gyakran nem tartják magukat méltónak a szeretetre, és folyton azon aggódnak, hogy mások is észreveszik e hiányosságokat. Ez a belső bizonytalanság állandó elutasításhoz vezethet. Még ha egy kapcsolat kezdetben jól is indul, az önmaga iránt érzett szeretet hiánya hosszú távon rombolóan hat a párkapcsolat dinamikájára.

A bizalmatlanság, amit átél a másik fél önmaga irányába, az egész kapcsolat hitelességét alááshatja. Az állandó kétkedés, hogy „valóban szeret-e a másik”, „mi lenne, ha igazán ismerné, mit gondolna rólam”, lassan méregként hatol be a kapcsolódás minden szegletébe. A következmény pedig, hogy az egyik, vagy mindkét fél úgy érzi, soha nem lehet elég jó, nem elég szeretett, nem elég elfogadott.

