Ezért olyan nehéz szeretni valakit, aki nem szereti magát

Egy ilyen kapcsolatban könnyen érezhetjük magunkat tehetetlennek, hiszen hiába próbáljuk megmutatni a szeretetünket, a befogadó fél gyakran képtelen azt érzékelni vagy viszonozni. Az önértékelési problémák gyakran vezetnek önsajnálathoz és negatív önképként tükröződnek a mindennapokban, ami megnehezíti, hogy a szeretetet egyenrangú félként éljük meg.
A szeretet elutasítása és bizalmatlanság
Az önbizalomhiánnyal küzdők gyakran nem tartják magukat méltónak a szeretetre, és folyton azon aggódnak, hogy mások is észreveszik e hiányosságokat. Ez a belső bizonytalanság állandó elutasításhoz vezethet. Még ha egy kapcsolat kezdetben jól is indul, az önmaga iránt érzett szeretet hiánya hosszú távon rombolóan hat a párkapcsolat dinamikájára.
A bizalmatlanság, amit átél a másik fél önmaga irányába, az egész kapcsolat hitelességét alááshatja. Az állandó kétkedés, hogy „valóban szeret-e a másik”, „mi lenne, ha igazán ismerné, mit gondolna rólam”, lassan méregként hatol be a kapcsolódás minden szegletébe. A következmény pedig, hogy az egyik, vagy mindkét fél úgy érzi, soha nem lehet elég jó, nem elég szeretett, nem elég elfogadott.
