Melyik Disney-hercegnő lennél a csillagjegyed szerint?

Ahogy beköszönt az ősz és egyre több időt töltünk bekuckózva, újra előkerülnek a régi kedvencek – köztük a Disney-mesék is, amik nemcsak gyerekként varázsoltak el bennünket, hanem felnőttként is adnak valami különlegeset.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Ahogy beköszönt az ősz és egyre több időt töltünk bekuckózva, újra előkerülnek a régi kedvencek – köztük a Disney-mesék is, amik nemcsak gyerekként varázsoltak el bennünket, hanem felnőttként is adnak valami különlegeset. Most pedig itt az alkalom, hogy megtudd: melyik ikonikus Disney-hercegnő lennél a csillagjegyed szerint!

A Disney hercegnők generációkon átívelve hódították meg a szívünket. Nemcsak bájosak és elegánsak, hanem erősek, kitartóak és inspirálóak is – pont, mint te. Lehet, hogy álmodozó vagy, esetleg céltudatos és határozott? Az asztrológia most segít abban, hogy felfedezd, melyik hercegnő meséje tükrözi leginkább a te életedet és személyiségedet.

Az ismert asztrológus, Lisa Stardust elemzése alapján a People rávilágított arra, hogyan találkozik a zodiákus világa a varázslatos Disney-univerzummal. Készen állsz felfedezni a belső hercegnődet? Lapozz a csillagjegyedhez és tudd meg, melyik hercegnő lakozik benned! Mások ezeket olvassák Különleges, egészséges fermentált üdítőket álmodtak meg a magyar ZUZMO tulajdonosai Rákgyógyító szupergyümölcs a mangosztán? Utánanéztünk! Amikor a kolléga óriásit hibázott, mégsem rúgták ki. 10 észbontó sztori Ezért tesznek csodát a sólámpák a szervezetünkkel

Kos – Mulan

Harcos lélek vagy, aki nem fél szembemenni a szabályokkal. Biztosan magadra ismersz Mulanban, aki bátran vállalja önmagát és mások védelmét is. Határozott, merész és mindig kitart az elvei mellett – pont, mint te! Még a legnehezebb helyzetekben is megőrzi természetes, földhözragadt egyéniségét. Egy igazi Kos sosem hátrál meg a kihívásoktól.

A cikk folytatódik, lapozz!