Melyik Disney-hercegnő lennél a csillagjegyed szerint?

Nyul Debóra
Írta 2025.09.05.

Ahogy beköszönt az ősz és egyre több időt töltünk bekuckózva, újra előkerülnek a régi kedvencek – köztük a Disney-mesék is, amik nemcsak gyerekként varázsoltak el bennünket, hanem felnőttként is adnak valami különlegeset.

Ahogy beköszönt az ősz és egyre több időt töltünk bekuckózva, újra előkerülnek a régi kedvencek – köztük a Disney-mesék is, amik nemcsak gyerekként varázsoltak el bennünket, hanem felnőttként is adnak valami különlegeset. Most pedig itt az alkalom, hogy megtudd: melyik ikonikus Disney-hercegnő lennél a csillagjegyed szerint!

A Disney hercegnők generációkon átívelve hódították meg a szívünket. Nemcsak bájosak és elegánsak, hanem erősek, kitartóak és inspirálóak is – pont, mint te. Lehet, hogy álmodozó vagy, esetleg céltudatos és határozott? Az asztrológia most segít abban, hogy felfedezd, melyik hercegnő meséje tükrözi leginkább a te életedet és személyiségedet.

Az ismert asztrológus, Lisa Stardust elemzése alapján a People rávilágított arra, hogyan találkozik a zodiákus világa a varázslatos Disney-univerzummal. Készen állsz felfedezni a belső hercegnődet? Lapozz a csillagjegyedhez és tudd meg, melyik hercegnő lakozik benned!

Kos – Mulan

Harcos lélek vagy, aki nem fél szembemenni a szabályokkal. Biztosan magadra ismersz Mulanban, aki bátran vállalja önmagát és mások védelmét is. Határozott, merész és mindig kitart az elvei mellett – pont, mint te! Még a legnehezebb helyzetekben is megőrzi természetes, földhözragadt egyéniségét. Egy igazi Kos sosem hátrál meg a kihívásoktól.

