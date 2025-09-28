Melyik csillagjegy hogyan viseli a diétát?
iStock

Címlap / Életmód / Ezotéria / Melyik csillagjegy hogyan viseli a...

Melyik csillagjegy hogyan viseli a diétát?

Farkas Izabella
Írta 2025.09.28.

A Kos szülöttei gyakran impulzívan hoznak döntéseket, és a diéták esetében is hajlamosak az azonnali eredményeket várni. Gyakran kezdik el lendületesen az étkezési terveket, azonban ha a változások nem érik el gyorsan a kívánt hatást, elveszíthetik motivációjukat.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

Kos

A Kos számára fontos, hogy legyenek rövid távú célok és mérföldkövek, így megőrizheti lelkesedését az út során. A versenyszellem is hajtóerő lehet számára, így ha baráti körével közösen diétáznának, az még jobban motiválhatja.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/12
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

Tetszik vagy sem, de ezek az őszi sneaker trendek

Tetszik vagy sem, de ezek az őszi sneaker trendek
Nem sétálsz eleget ősszel? Ezekkel a trükkökkel lehet részed benne anélkül, hogy kimennél

Nem sétálsz eleget ősszel? Ezekkel a trükkökkel lehet részed benne anélkül, hogy kimennél
Így mentheti meg az életedet plusz egy óra alvás

Így mentheti meg az életedet plusz egy óra alvás
„Egész életemben boldogultam, de szégyellem” Hogy alakult az életed érettségi nélkül?

„Egész életemben boldogultam, de szégyellem” Hogy alakult az életed érettségi nélkül?
Ezek a rövidnadrágok uralják a nyarat – 8 trend, amit érdemes ismerni

Ezek a rövidnadrágok uralják a nyarat – 8 trend, amit érdemes ismerni
5 ódivatú falszín, amit dizájnerek szerint át kellene már festened

5 ódivatú falszín, amit dizájnerek szerint át kellene már festened
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK