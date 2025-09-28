Melyik csillagjegy hogyan viseli a diétát?

A Kos szülöttei gyakran impulzívan hoznak döntéseket, és a diéták esetében is hajlamosak az azonnali eredményeket várni. Gyakran kezdik el lendületesen az étkezési terveket, azonban ha a változások nem érik el gyorsan a kívánt hatást, elveszíthetik motivációjukat.

Kos

A Kos számára fontos, hogy legyenek rövid távú célok és mérföldkövek, így megőrizheti lelkesedését az út során. A versenyszellem is hajtóerő lehet számára, így ha baráti körével közösen diétáznának, az még jobban motiválhatja.

