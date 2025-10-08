Megborzongtam. Ilyen volt életem első numerológiai elemzése
iStock

Címlap / Életmód / Ezotéria / Megborzongtam. Ilyen volt életem első...

Megborzongtam. Ilyen volt életem első numerológiai elemzése

Szabó Erzsébet
Írta 2025.10.08.

A numerológia egy különleges módszer, amely számszerűen mutatja meg életünk mélyebb összefüggéseit. Első numerológiai elemzésem során olyan felismerésekre jutottam, amelyek egy életre velem maradnak.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Vonzanak azok a lehetőségek, amik egy kicsit közelebb tudnak vinni önmagamhoz. Nem egyszerűen azért, mert szeretek új dolgokat kipróbálni, hanem mert valahol mélyen mindig éreztem: az életem többről szól, mint amit a hétköznapi rohanásban látni lehet.

Voltam már előző életes utaztatáson, megnézettem a születési képletemet, elemeztettem az előttem álló évet asztrológiai szempontból és a családállítások rendszeres „vendége” vagyok. Bármennyire eltérő és sokak számára megfoghatatlan módszerekről van szó, újra meg újra ugyanoda futnak a szálak: vadidegen emberektől is hasonló vagy éppen azonos visszajelzéseket kapok az életemről és önmagamról. Szinte szó szerint ugyanazok a minták, ugyanazok a felismerések térnek hozzám vissza újra és újra. Mintha különböző ajtókon keresztül ugyanannak a szobának a közepére jutnék.

Életem első numerológiai elemzése most is nagyon hasonló élményt tartogatott – számokba kódolva mesélte el a történetemet, és közben olyan pillanatokat éltem át, amelyekről tudtam: ezek egy életre velem maradnak.

Olvass még a témában

Amikor a számok beszélni kezdenek

Már a beszélgetés elején szóba került az asztrológia, és a numerológus hölgy elmagyarázta: teljesen természetes, hogy a különböző önismereti módszerek között átfedések vannak. Végül is ugyanarról az emberről beszélünk – ezúttal rólam –, csak más nézőpontból vizsgálva, más technikát alkalmazva. Ahogy az asztrológiai képletemben a bolygók és a fényszögek mutattak irányokat, úgy most a számok rajzoltak ki egy történetet. És bár más volt a nyelv, az üzenet döbbenetesen hasonló volt.

Sokan legyintenek ilyenkor, mondván: „ez puszta véletlen”. Én viszont már túl sokszor láttam ugyanazokat a visszatérő motívumokat különféle elemzésekben ahhoz, hogy ennyivel elintézzem az egészet. Főleg, hogy ezekben a fejtegetésekben rendszerint nemcsak én kerülök sorra, hanem a családtagjaim, szeretteim is – az már nem lehet a véletlen műve, hogy mindig mindenki ugyanúgy látja őket is.

iStock

Oldalak: 1 2 3 4

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

Pollenjelentés: Még nincs vége a parlagfű szezonnak

Pollenjelentés: Még nincs vége a parlagfű szezonnak
Ma Koppány és Benedetta névnapját ünnepeljük – Milyen a személyiségük?

Ma Koppány és Benedetta névnapját ünnepeljük – Milyen a személyiségük?
Mi volt a legnagyobb ostobaság, amit tiniként elkövettél?

Mi volt a legnagyobb ostobaság, amit tiniként elkövettél?
„Gluténmentesen, vegán és természetben megtalálható alapanyagokból is lehet fantasztikus desszerteket készíteni” – interjú a Plantmilkyway egyik tulajdonosával

„Gluténmentesen, vegán és természetben megtalálható alapanyagokból is lehet fantasztikus desszerteket készíteni” – interjú a Plantmilkyway egyik tulajdonosával
„Nem tudok a férjem előtt pukizni”. Tabuk egy párkapcsolatban

„Nem tudok a férjem előtt pukizni”. Tabuk egy párkapcsolatban
Hány éves vagy? Ez a napszak a legmegfelelőbb számodra az edzéshez

Hány éves vagy? Ez a napszak a legmegfelelőbb számodra az edzéshez
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK