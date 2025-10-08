Megborzongtam. Ilyen volt életem első numerológiai elemzése

A numerológia egy különleges módszer, amely számszerűen mutatja meg életünk mélyebb összefüggéseit. Első numerológiai elemzésem során olyan felismerésekre jutottam, amelyek egy életre velem maradnak.

Vonzanak azok a lehetőségek, amik egy kicsit közelebb tudnak vinni önmagamhoz. Nem egyszerűen azért, mert szeretek új dolgokat kipróbálni, hanem mert valahol mélyen mindig éreztem: az életem többről szól, mint amit a hétköznapi rohanásban látni lehet.

Voltam már előző életes utaztatáson, megnézettem a születési képletemet, elemeztettem az előttem álló évet asztrológiai szempontból és a családállítások rendszeres „vendége” vagyok. Bármennyire eltérő és sokak számára megfoghatatlan módszerekről van szó, újra meg újra ugyanoda futnak a szálak: vadidegen emberektől is hasonló vagy éppen azonos visszajelzéseket kapok az életemről és önmagamról. Szinte szó szerint ugyanazok a minták, ugyanazok a felismerések térnek hozzám vissza újra és újra. Mintha különböző ajtókon keresztül ugyanannak a szobának a közepére jutnék.

Amikor a számok beszélni kezdenek

Már a beszélgetés elején szóba került az asztrológia, és a numerológus hölgy elmagyarázta: teljesen természetes, hogy a különböző önismereti módszerek között átfedések vannak. Végül is ugyanarról az emberről beszélünk – ezúttal rólam –, csak más nézőpontból vizsgálva, más technikát alkalmazva. Ahogy az asztrológiai képletemben a bolygók és a fényszögek mutattak irányokat, úgy most a számok rajzoltak ki egy történetet. És bár más volt a nyelv, az üzenet döbbenetesen hasonló volt.

Sokan legyintenek ilyenkor, mondván: „ez puszta véletlen”. Én viszont már túl sokszor láttam ugyanazokat a visszatérő motívumokat különféle elemzésekben ahhoz, hogy ennyivel elintézzem az egészet. Főleg, hogy ezekben a fejtegetésekben rendszerint nemcsak én kerülök sorra, hanem a családtagjaim, szeretteim is – az már nem lehet a véletlen műve, hogy mindig mindenki ugyanúgy látja őket is.

