Mit árul el valakiről, ha nem képes megbocsátani? Pszichológiai magyarázatok

Miért nehéz megbocsátani?
Az embereknek különböző indokai lehetnek arra, hogy miért nem képesek megbocsátani. Az egyik leggyakoribb ok a mélységes sérelem, amit valaki elszenvedett, és amit nem tud magában feldolgozni. A múlt traumái gyakran árnyékként vetülhetnek a jelen kapcsolatokra, és megakadályozhatják a valódi béke és bizalom kialakítását.
A másik lényeges tényező az önértékelés. Az alacsony önértékeléssel rendelkező emberek gyakran úgy érzik, hogy a megbocsátás a sérelem elbagatellizálása lenne, és ezzel tovább rombolná azt a csekély önbizalmat, amivel rendelkeznek. A megbocsátás gyakran egyenlő azzal, hogy a sérelmet okozó fél „is megúszhatja”, ami számukra elfogadhatatlan lehet.
