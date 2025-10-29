8 matematikai kérdés, amit a legtöbb felnőtt elront – te tudod a helyes választ?

1. Egy ember 10 emeletet sétál lefelé a lépcsőházban. 3 emeletenként 2 szintet ugrik egy lépésben. Hány lépést tesz meg?
2. Az apám kora kétszerese annak, amennyi én voltam, amikor ő annyi idős volt, mint én most. Hány éves az apám, ha én 30 vagyok?
3. Egy szállodában 100 szoba van, mindegyikben egy vendég. Minden vendég, akinek a szobaszáma osztható 2-vel, kimegy. Azután, akinek osztható 3-mal is, az is kimegy. Hány vendég marad bent legalább biztosan?
4. Egy fiú 2 perc alatt mászik fel egy csúszdára, de 1 percenként visszacsúszik 1 métert. A csúszda 3 méter magas. Mennyi idő alatt jut fel?
5. Van három lánytestvér. A termékük életkor szerint 72, az összegük 14. A legidősebb lánynak zöld szeme van. Hány évesek a lányok?
6. Egy autó 60 km/h-val megy egy körpályán. Egy másik autó 40 km/h-val indul el vele szemben ugyanarról a pontról. Mekkora a távolság, amikor újra találkoznak, ha a kör 100 km hosszú?
7. Egy boltban egy termék ára 100 Ft. Ha minden vevő 1 forinttal kevesebbet fizetne, a bolt 1 termékkel kevesebbet adna el, és így 100 Ft-tal kevesebb bevétel lenne. Hány darabot adnak el eredetileg?
8. Egy űrhajóban 5 ember van. Mindenki 5 percenként meghámozik egy almát. Hány alma hámozódik meg 20 perc alatt?
Megoldások:
