8 matematikai kérdés, amit a legtöbb felnőtt elront – te tudod a helyes választ?

Azt hisszük, hogy az alapműveleteket és egyszerű feladványokat gond nélkül meg tudjuk oldani felnőttként. De a valóság az, hogy a legtöbb ember meglepően gyakran hibázik akkor is, ha csak szorzásról, százalékokról vagy logikáról van szó. Most 8 olyan matematikai kérdést hoztunk, amin még a legokosabb felnőttek is elgondolkodnak. Te hányra tudsz helyesen válaszolni?

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Egy ember 10 emeletet sétál lefelé a lépcsőházban. 3 emeletenként 2 szintet ugrik egy lépésben. Hány lépést tesz meg?

2. Az apám kora kétszerese annak, amennyi én voltam, amikor ő annyi idős volt, mint én most. Hány éves az apám, ha én 30 vagyok?

3. Egy szállodában 100 szoba van, mindegyikben egy vendég. Minden vendég, akinek a szobaszáma osztható 2-vel, kimegy. Azután, akinek osztható 3-mal is, az is kimegy. Hány vendég marad bent legalább biztosan?

4. Egy fiú 2 perc alatt mászik fel egy csúszdára, de 1 percenként visszacsúszik 1 métert. A csúszda 3 méter magas. Mennyi idő alatt jut fel?

5. Van három lánytestvér. A termékük életkor szerint 72, az összegük 14. A legidősebb lánynak zöld szeme van. Hány évesek a lányok?

6. Egy autó 60 km/h-val megy egy körpályán. Egy másik autó 40 km/h-val indul el vele szemben ugyanarról a pontról. Mekkora a távolság, amikor újra találkoznak, ha a kör 100 km hosszú?

7. Egy boltban egy termék ára 100 Ft. Ha minden vevő 1 forinttal kevesebbet fizetne, a bolt 1 termékkel kevesebbet adna el, és így 100 Ft-tal kevesebb bevétel lenne. Hány darabot adnak el eredetileg?

8. Egy űrhajóban 5 ember van. Mindenki 5 percenként meghámozik egy almát. Hány alma hámozódik meg 20 perc alatt?

Megoldások:

A cikk folytatódik, lapozz!