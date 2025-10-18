Már nem szeretném állandóan képezni magam. A felismerésem, hogy „most épp jó”

Elérkezik az a pillanat, amikor felismerjük, hogy az élet nem mindig a célok hajszolásáról szól. Néha a meglévő tudás elmélyítése hozza el a valódi elégedettséget.

A jó pap holtig tanul – de mi van, ha már most ott vagyok, ahová el akartam jutni?

Van az a pillanat, amikor észrevétlenül megérkezünk. Nem a célba, mert az élet ritkán olyan, mint egy verseny, amin az győz, aki elsőként tud befutni.

Inkább egy belső hangra gondolj, egy csendes felismerésre, hogy „most épp jó". Hogy már nem akarsz mindenáron újabb kurzusokat, tanfolyamokat, bizonyítványokat, eredményeket – mert valahol mélyen érzed, hogy most először nem hiányzik semmi az életedből.

Sokszor halljuk, hogy „a jó pap holtig tanul”, és valóban: a kíváncsiság, a fejlődés igénye tart minket igazán élőnek, motiváltnak. De mi van akkor, ha nem az új tudás hajszolása, hanem a meglévő ismeret elmélyítése hozza el a békét?

Ha a valódi tanulás sokkal mélyebben történik, mint gondolnád?

Sokáig azt hittem, a fejlődés egy egyenes út. Hogy mindig van tovább, még több, még jobb, mindig tudunk előrelépni – és mindig kell is, hogy előrelépjünk. Aztán miközben újra és újra beiratkoztam valamilyen képzésre és elmélyültem valamilyen témában, rájöttem: talán nem a további információt keresem, hanem a megnyugvást.

Nem arról van szó, hogy leálltam a tanulással, hanem inkább arról, hogy már nem érzem kötelességnek. Nem kell minden nap „fejlődnöm”, hogy értékes legyek. Megtanultam élvezni azt is, ahol épp tartok – és talán ez az egyik legnagyobb előrelépésem.

Az önelismerés nem hiúság, hanem gyógyulás

Szerintem az egyik legnehezebb, de legszebb önismereti lépés, amikor tudatosan visszatekintünk, és kimondjuk: „ott vagyok, ahova el akartam jutni”.

Nem dicsekvés ez, hanem egy pillanatnyi önreflexió: meglátni, hogy az, amire valaha vágytunk, most már a miénk. Tudás kell ahhoz is, hogy észrevegyük a saját fejlődésünket, elismerjük azt az utat, amit már megtettünk. Különösen nehéz ez azoknak, akik gyerekként kevés elismerést kaptak, akik mindig csak akkor érezhették magukat szerethetőnek, ha teljesítettek. Ők felnőttként is hajlamosak úgy élni, mintha folyton vizsgáznának.

Van egy nagyon közeli ismerősöm, aki pontosan tudja, honnan erednek a saját traumái – mégis képtelen lelassítani. Nem elégedett meg a doktori címmel, eljutott a professzori rangig, számtalan tantárgyat oktat, több diplomája van, mint amennyit egy kezemen meg tudok számolni és most is újabb mesterképzésbe kezdett.

Anyagilag biztonságban van, elismert, és mégis azt érzi: valami hiányzik. Mintha a tanulás nála nem öröm, hanem menekülés lenne – egy állandó bizonyítási kényszer, ami mögött ott lüktet a gondolat: „még mindig nem vagyok elég”.

A másik végletet az egyik barátnőm képviseli. Kiváló, a személyiségéhez passzoló diplomát szerzett, de az élet másfelé sodorta. Nyelveket tanult, külföldre költözött, ahol végigjárta a ranglétrát: dolgozott vendéglátásban, recepción, irodákban, mindig szorgalmasan, kitartóan. Mégis megrekedt – nem a képességei miatt, hanem mert nem hisz magában eléggé. Vár valamire. Talán egy külső megerősítésre, egy „jelre”, ami elindítja, miközben hosszú évek óta pontosan tudja, hogy többre hivatott.

