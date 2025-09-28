Ma még viszonylag meleg, holnaptól lehűlés és záporok érkeznek

Óránkénti előrejelzés:
0-6 óra között többnyire felhős, helyenként gyenge esőre lehet számítani, a hőmérséklet 12-14 fok között alakul. A szél északkeleti irányból mérsékelt, 15-25 km/h sebességgel fúj.
6-12 óra között lassan felszakadozik a felhőzet, de délnyugat felé még megmaradhatnak a felhős területek, 14-17 fokig melegszik a levegő. Szélerősség mérsékelt, főleg északkeleten élénk lökések is előfordulhatnak, 20-30 km/h körül.
12-18 óra között többórás napos időszakokra lehet számítani, csak helyenként alakulhat ki gyenge zápor, elsősorban az ország északkeleti részén. A hőmérséklet 18-21 fokig emelkedik, a szél mérsékeltté gyengül, 10-20 km/h közötti értékekkel.