Ma Lőrinc és Viktor névnapja van. Milyen személyiséget rejt a nevük?

Lőrinc név
A Lőrinc név latin eredetű, a Laurentius névből származik, ami „laurel” (babérkoszorú) jelentésű, így a név viselője a babérkoszorús, győztes, dicsőséges személy képét idézi fel. Magyarországon régi hagyományai vannak, és az egyik legismertebb névnap a keresztény szentek között Lőrinc napja, aki a római egyház vértanúja volt. Ma a Lőrinc névnaposokhoz sokan pozitív, erős, kitartó személyiséget társítanak.
A Lőrinc névhez kötődő híres emberek között említhetjük például Lőrincz L. László író, vagy Lőrincz Gyula sportolót. A név személyiségjegyei között gyakori az erős akarat, a megbízhatóság, a kitartás és a vezetői képesség. A Lőrinc név viselői általában céltudatosak, nagy felelősségtudattal rendelkeznek, és szeretik, ha munkájuk elismerést kap.
