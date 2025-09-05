Ma Lőrinc és Viktor névnapja van. Milyen személyiséget rejt a nevük?
Arany Inez
Írta 2025.09.05.

Ma, 2025. szeptember 5-én Magyarországon a Lőrinc és a Viktor névnapját ünnepeljük. Ezek a nevek a legfontosabbak ezen a napon, de emellett néhány más név is kapcsolódik a dátumhoz, például Albert, Alpár, Bertina, Enzó, Larina, Ofélia, Romulusz, Tárkány és Viktorina.

Lőrinc név

A Lőrinc név latin eredetű, a Laurentius névből származik, ami „laurel” (babérkoszorú) jelentésű, így a név viselője a babérkoszorús, győztes, dicsőséges személy képét idézi fel. Magyarországon régi hagyományai vannak, és az egyik legismertebb névnap a keresztény szentek között Lőrinc napja, aki a római egyház vértanúja volt. Ma a Lőrinc névnaposokhoz sokan pozitív, erős, kitartó személyiséget társítanak.

A Lőrinc névhez kötődő híres emberek között említhetjük például Lőrincz L. László író, vagy Lőrincz Gyula sportolót. A név személyiségjegyei között gyakori az erős akarat, a megbízhatóság, a kitartás és a vezetői képesség. A Lőrinc név viselői általában céltudatosak, nagy felelősségtudattal rendelkeznek, és szeretik, ha munkájuk elismerést kap.

Viktor név

