Lelki tényezők is előidézhetik a rák kialakulását?

A modern orvostudomány elképesztő fejlődése ellenére is előfordul, hogy bizonyos betegségek kialakulása során a lélek és az érzelmek szerepét figyelmen kívül hagyjuk. Különösen igaz ez a rákos megbetegedések esetében, amelyet sokan csak a fizikai okokkal, például genetikai hajlamokkal vagy környezeti hatásokkal magyaráznak. Azonban egyes kutatások arra utalnak, hogy a lelki állapotunk, az érzelmi stressz és a belső harmónia hiánya ugyancsak szerepet játszhat a betegség kialakulásában.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A pszichológiai faktorok jelentősége a rák diagnózisában

Sok tudós az elmúlt évtizedekben foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy a psziché miként befolyásolhatja a testi folyamatokat. A stressz, a krónikus érzelmi feszültség és az elnyomott érzelmek hatása a szervezet védekezőképességére már nem ismeretlen terület. Például a pszichoneuroimmunológia területe azt vizsgálja, hogy a lelkiállapotok hogyan hatnak az immunrendszer működésére, ami közvetlen befolyást gyakorolhat a rák kialakulására és lefolyására.

Egyes kutatások szerint azok a betegek, akik magas szintű pszichoszociális támogatást kapnak, jobban reagálnak a kezelésekre. Az optimizmus, a pozitív életfelfogás és az érzelmi támogató hálózat jelenléte mind erősítheti a legyengült szervezetet, és javíthatja a gyógyulás esélyeit.

A tudományos orvostudomány álláspontja szerint a rák kialakulásának elsődleges okai genetikai és környezeti tényezők (pl. dohányzás, alkohol, étrend, fertőzések, sugárzás, vegyi anyagok, örökletes hajlam). Ugyanakkor a pszichés és lelki tényezők (hosszan tartó stressz, feldolgozatlan traumák, depresszió, társas kapcsolatok hiánya) közvetve hatással lehetnek az immunrendszer működésére, hormonháztartásra és életmódbeli döntésekre, így hozzájárulhatnak a betegség kockázatához vagy lefolyásához. Mások ezeket olvassák Ki volt a legmenőbb arc, akivel életedben találkoztál és miért? 5 lélekromboló embertípus, akit kerülj el Így szeret az ágyban a Bak: kitartó, türelmes és mély érzésű A halálközeli élmények meglepő hatásai az életre

Ezért manapság sok kutatás foglalkozik a pszichoneuroimmunológia területével, amely azt vizsgálja, hogyan hat a lelki állapot az immunrendszerre és a betegségek kimenetelére.

Néhány híresebb könyv a témában:

Carl Simonton – Gyógyító képzelet

(A szerző onkológus, aki kidolgozott egy pszicho-onkológiai módszert, ahol a vizualizáció és a pozitív lelkiállapot támogatja a kezelést.)

Bernie S. Siegel – Szeretet, gyógyítás, csodák

(A sebész-pszichoterapeuta a pozitív gondolkodás, a lelki béke és a támogató kapcsolatok szerepét hangsúlyozza a gyógyulásban.)

David Servan-Schreiber – Anticancer – Az új életmód

(Egy agydaganaton átesett orvos írta, aki bemutatja, hogyan segíthet a stresszkezelés, étrend és életmód a rák megelőzésében és kimenetelében.)

Máté Gábor – A test lázadása

(Kanadai orvos, aki a lelki elfojtások, stressz és a rák összefüggéseit tárja fel, különösen a „jó kislány / jó fiú szindrómát” hangsúlyozva, ahol a túlzott megfelelés és elfojtás testi betegségekhez vezethet.)

Lawrence LeShan – Rák mint esély

(A pszichológus azt mutatja be, hogy a lelki krízisek és életcél-vesztés miként kapcsolódhatnak a rák kialakulásához, és hogyan segíthet a belső változás a gyógyulásban.)

A cikk folytatódik, lapozz!