Mutasd hol fáj, és derítsd ki milyen lelki okai lehetnek
iStock

Címlap / Életmód / Egészség / Mutasd hol fáj, és derítsd ki milyen...

Mutasd hol fáj, és derítsd ki milyen lelki okai lehetnek

Kerekes Vivien
Írta 2025.11.04.

Veled is előfordult már, hogy krónikus fájdalmat éreztél a hátadban, a csípődnél vagy a vállaidban, de hiába látogattál el a háziorvosodhoz, semmi különösebb okot nem talált a problémáidra? Akkor ideje lelki oldalról is megvizsgálnod magad, ugyanis lehet, hogy az életedben bekövetkező változások vagy egy régen magadba temetett vita okozza a sajgó fájdalmaidat.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

1/7 Kínzó nyaki fájdalmak

Lehet, hogy kényelmetlen volt a párnád, vagy szokatlan pózban aludtál éjszaka, és amiatt érzel fájdalmat a nyakadban.

Ha viszont kizártad ezeket a tényezőket, és mégis napok óta fennáll a problémád, előfordulhat, hogy lelki okok állnak a háttérben.

Valószínűleg történt egy kellemetlen dolog az életedben, amit azóta sem tudtál megbocsátani – lehet, hogy egy ismerősödnek, de az is előfordulhat, hogy saját magadnak.

2/7 Sajgó érzés a vállaidban

Állandóan fájnak a vállaid? Valószínűleg azért, mert hatalmas érzelmi súlyt cipelsz rajtuk, amit nem osztasz meg másokkal – így kénytelen vagy teljesen egyedül megküzdeni velük.

Ha sosem mondod el másoknak, hogy megbántottak, egy idő után teljesen elemészt belülről a probléma, és ezt bizony a tested is megérzi.

Próbálj megnyílni legalább a barátaid felé: meglátod, hamarosan csökkenni fog a válladban érzett fájdalom, ráadásul a kedved is sokkal vidámabb lesz.

Olvass még a témában

3/7 Állandó hátfájdalmak

A hátfájdalmak több dologról is árulkodhatnak, de szerencsére könnyen leküzdheted őket. Ha gyakran tapasztalsz sajgást a lapockád környékén, nagy az esélye annak, hogy úgy érzed, nem kapsz elég érzelmi támogatást, esetleg szeretetet.

Ha épp egyedülálló vagy, sokat segíthet a helyzeteden akár egy randevú is.

Amennyiben a hátad alsó felében tapasztalod a fájdalmat, meglehet, hogy túl gyakran aggodalmaskodsz az anyagi helyzeted miatt. Érdemes lenne összeírnod magadnak egy pénzügyi tervet, vagy átmenetileg segítséget kérni valakitől, de akár egy munkahelyváltást is megfontolhatsz.

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»

🎯 Mások ezt olvassák

Mutasd hol fáj, és derítsd ki milyen lelki okai lehetnek

Mutasd hol fáj, és derítsd ki milyen lelki okai lehetnek
Lusta diéták: 5 fogyókúrás tipp lustáknak és nagyon elfoglaltaknak

Lusta diéták: 5 fogyókúrás tipp lustáknak és nagyon elfoglaltaknak
A Z-generáció szülei sokat kritizálnak, ezért a fiatalok inkább elzárkóznak

A Z-generáció szülei sokat kritizálnak, ezért a fiatalok inkább elzárkóznak
A sajtos tésztán túl: ez az 5 színes tészta a kedvenceddé válik

A sajtos tésztán túl: ez az 5 színes tészta a kedvenceddé válik
Ezek a férfiak félnek a leginkább az elköteleződéstől a csillagok szerint

Ezek a férfiak félnek a leginkább az elköteleződéstől a csillagok szerint
Izzad a lábad? Ez a nagyszerű trükk segíteni fog

Izzad a lábad? Ez a nagyszerű trükk segíteni fog
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK