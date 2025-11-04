Mutasd hol fáj, és derítsd ki milyen lelki okai lehetnek

Veled is előfordult már, hogy krónikus fájdalmat éreztél a hátadban, a csípődnél vagy a vállaidban, de hiába látogattál el a háziorvosodhoz, semmi különösebb okot nem talált a problémáidra? Akkor ideje lelki oldalról is megvizsgálnod magad, ugyanis lehet, hogy az életedben bekövetkező változások vagy egy régen magadba temetett vita okozza a sajgó fájdalmaidat.
1/7 Kínzó nyaki fájdalmak
Lehet, hogy kényelmetlen volt a párnád, vagy szokatlan pózban aludtál éjszaka, és amiatt érzel fájdalmat a nyakadban.
Ha viszont kizártad ezeket a tényezőket, és mégis napok óta fennáll a problémád, előfordulhat, hogy lelki okok állnak a háttérben.
Valószínűleg történt egy kellemetlen dolog az életedben, amit azóta sem tudtál megbocsátani – lehet, hogy egy ismerősödnek, de az is előfordulhat, hogy saját magadnak.
2/7 Sajgó érzés a vállaidban
Állandóan fájnak a vállaid? Valószínűleg azért, mert hatalmas érzelmi súlyt cipelsz rajtuk, amit nem osztasz meg másokkal – így kénytelen vagy teljesen egyedül megküzdeni velük.
Ha sosem mondod el másoknak, hogy megbántottak, egy idő után teljesen elemészt belülről a probléma, és ezt bizony a tested is megérzi.
Próbálj megnyílni legalább a barátaid felé: meglátod, hamarosan csökkenni fog a válladban érzett fájdalom, ráadásul a kedved is sokkal vidámabb lesz.
A hátfájdalmak több dologról is árulkodhatnak, de szerencsére könnyen leküzdheted őket. Ha gyakran tapasztalsz sajgást a lapockád környékén, nagy az esélye annak, hogy úgy érzed, nem kapsz elég érzelmi támogatást, esetleg szeretetet.
Ha épp egyedülálló vagy, sokat segíthet a helyzeteden akár egy randevú is.
Amennyiben a hátad alsó felében tapasztalod a fájdalmat, meglehet, hogy túl gyakran aggodalmaskodsz az anyagi helyzeted miatt. Érdemes lenne összeírnod magadnak egy pénzügyi tervet, vagy átmenetileg segítséget kérni valakitől, de akár egy munkahelyváltást is megfontolhatsz.