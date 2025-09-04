Létezik „lelki mérgezés” – és innen tudod, hogy neked is ez van

Sokan érezzük időnként, hogy valami nincs rendben az életünkben, még ha a dolgok látszólag rendben is vannak. Egyre elfogadottabb megközelítés, hogy ez a diszharmónia a lelki mérgezés miatt alakul ki. A fogalom első hallásra talán misztikusnak tűnhet, pedig valójában nagyon is kézzel fogható érzelmi és gondolkodásbeli állapotokról van szó, melyek hosszú távon komoly károkat okozhatnak.

Mi is az a lelki mérgezés?

A lelki mérgezés lényege, hogy az életünk bizonyos aspektusaival kapcsolatos negatív tapasztalatok és érzések felhalmozódnak bennünk, és idővel mérgező hatásúakká válnak. Ezek a negatív hatások lehetnek külső és belső forrásokból származóak is.

Képzeljünk el egy olyan forgatókönyvet, ahol folyamatosan negatív visszajelzéseket kapunk a munkahelyünkön, esetleg egy toxikus párkapcsolatban élünk, vagy az önmagunkkal kapcsolatos felerősített negatív gondolatok uralkodnak el rajtunk.

