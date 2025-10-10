„Bónuszt ígért, én gályáztam, de semmit nem adott” – A legnagyobb munkahelyi hátbaszúrások

A munkatársaink nem a barátaink, erre olykor emlékeztetnünk kell magunkat.

Diktafon

Az egyik kolléga titokban felvette a telefonjával, ahogy a feletteseinket szidjuk, majd megzsarolt minket, hogy megmutatja a főnöknek, ha nem vesszük át a munkáját. Két hétig dolgoztunk helyette, majd összedobtunk egy kis rejtett kamerára, felállítottuk a vécében (mindig ugyanabba a vécébe járt) és csináltunk pár felvételt. Megmutattuk neki és közöltük, hogy ezzel vége a kis játékának. Kiakadt és azt mondta, feljelent minket. Mondtuk, hogy jó, de akkor mi körbeküldjük a videót, ahogy vécézik. Ennyiben maradtunk.

