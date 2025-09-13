Ebben a hónapban a legjobb megszületni
iStock

Címlap / Életmód / Egészség / Ebben a hónapban a legjobb megszületni

Ebben a hónapban a legjobb megszületni

Schuster Borka
Írta 2025.09.13.

Tudományos bizonyíték van arra, hogy van ideális hónap a születésre – és nem azon alapszik, hogy kinek lehet szabadtéri szülinapi bulija, és kinek nem.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Lehet, hogy gyermekeidet már születésük pillanata is arra predesztinálja, hogy kiemelkedjenek a többiek közül. És nem, most nem a természet kontra nevelés vitába bocsátkozunk, hanem arról beszélünk, hogy a születési hónap milyen szerepet játszik a gyermek jövőjében. A National Bureau of Economic Research jelentése a legnagyobb kérdésre kereste a választ: Melyik hónapban a legjobb megszületni?

A tanulmány a 6 és 15 év közötti diákok osztályzatait vizsgálta, és megállapította, hogy a szeptemberben született gyerekek – ami történetesen a leggyakoribb születési hónap is – átlagosan magasabb teszteredményeket értek el, mint társaik.

A kutatók egyenleteket használtak a gyerekek jövőbeli jegyeinek és főiskolai eredményeinek előrejelzésére. Nem meglepő módon. megállapították, hogy a sikeres fiatal diákok nagyobb valószínűséggel érnek el magasabb általános teszteredményeket, nagyobb eséllyel veszik fel őket jobb iskolákba, és kisebb valószínűséggel kerülnek börtönbe bűncselekmények miatt.

Mások ezeket olvassák

A tanulmány megállapításainak semmi köze a Szüzek és a Mérlegek tulajdonságaihoz – egyikük sem a legokosabb csillagjegy egyébként az asztrológia szerint sem -, hanem ahhoz, hogy a szeptemberi születésűek mennyi idősek társaikhoz képest, amikor megkezdik a tanulmányaikat.

A legtöbb iskolában a születésnap határideje szeptember 1-je. Az ebben a hónapban született gyerekek a legidősebbek és legfejlettebbek a saját osztályukban. Az augusztusi születésű gyerekek viszont nagyobb valószínűséggel maradtak le társaiktól, mivel fiatalabbak voltak, mint a legtöbb osztálytársuk.

hobo_018/istockphoto.com

Fontos lehet ez az előny

Fiatal korban ez a több hónapos előny döntő fontosságú lehet, mivel ekkor a gyermekkori fejlődés mértéke ugrásszerűen növekszik. Később ez az előny hógolyószerűen növekszik, mivel a kedvező születésű gyerekek olyan előnyre tesznek szert, amely jobb programokba juttatja őket, és minőségibb tanulási időt biztosít számukra. Ez tovább javítja a kognitív funkcióikat, ami idővel tovább aggregálódik.

Természetesen a júliusi vagy augusztusi babák szüleinek sem kell bosszankodniuk. A születési hónapon túl még rengeteg dolog befolyásolja, hogy a kisgyermek mennyire lesz jó az iskolában. Míg a statisztika szerint a szeptemberi születésű gyerekek némi előnnyel indulnak, az egyénekre vetítve annyi minden más határozza meg a jó tanulmányi eredményt, hogy csak ezért nem érdemes szeptemberre időzíteni a babavárást.

Oldalak: 1 2

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/2
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

A tenyered elárulja, hány kapcsolat vár még rád – Ezt figyeld meg rajta

A tenyered elárulja, hány kapcsolat vár még rád – Ezt figyeld meg rajta
Ennyi percet kell álljon a tisztítószer, hogy hasson. 5 takarítószer trükk

Ennyi percet kell álljon a tisztítószer, hogy hasson. 5 takarítószer trükk
﻿Minden élethelyzetre van egy illat. Hogyan hatnak az illatok az érzéseidre?

﻿Minden élethelyzetre van egy illat. Hogyan hatnak az illatok az érzéseidre?
„40 fölött nem ideális gyereket vállalni.” 10 híres nő, aki erre rácáfolt!

„40 fölött nem ideális gyereket vállalni.” 10 híres nő, aki erre rácáfolt!
Szájfény-diéta. Micsoda?? – Ezek a legőrültebb diéták, amiket SOHA ne próbálj ki

Szájfény-diéta. Micsoda?? – Ezek a legőrültebb diéták, amiket SOHA ne próbálj ki
Így szúrhatod ki chat beszélgetésben, ha valaki hazudik neked

Így szúrhatod ki chat beszélgetésben, ha valaki hazudik neked
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK