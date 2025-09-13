Ebben a hónapban a legjobb megszületni

Lehet, hogy gyermekeidet már születésük pillanata is arra predesztinálja, hogy kiemelkedjenek a többiek közül. És nem, most nem a természet kontra nevelés vitába bocsátkozunk, hanem arról beszélünk, hogy a születési hónap milyen szerepet játszik a gyermek jövőjében. A National Bureau of Economic Research jelentése a legnagyobb kérdésre kereste a választ: Melyik hónapban a legjobb megszületni?
A kutatók egyenleteket használtak a gyerekek jövőbeli jegyeinek és főiskolai eredményeinek előrejelzésére. Nem meglepő módon. megállapították, hogy a sikeres fiatal diákok nagyobb valószínűséggel érnek el magasabb általános teszteredményeket, nagyobb eséllyel veszik fel őket jobb iskolákba, és kisebb valószínűséggel kerülnek börtönbe bűncselekmények miatt.
Mások ezeket olvassák
A legtöbb iskolában a születésnap határideje szeptember 1-je. Az ebben a hónapban született gyerekek a legidősebbek és legfejlettebbek a saját osztályukban. Az augusztusi születésű gyerekek viszont nagyobb valószínűséggel maradtak le társaiktól, mivel fiatalabbak voltak, mint a legtöbb osztálytársuk.
Fontos lehet ez az előny
Fiatal korban ez a több hónapos előny döntő fontosságú lehet, mivel ekkor a gyermekkori fejlődés mértéke ugrásszerűen növekszik. Később ez az előny hógolyószerűen növekszik, mivel a kedvező születésű gyerekek olyan előnyre tesznek szert, amely jobb programokba juttatja őket, és minőségibb tanulási időt biztosít számukra. Ez tovább javítja a kognitív funkcióikat, ami idővel tovább aggregálódik.
Természetesen a júliusi vagy augusztusi babák szüleinek sem kell bosszankodniuk. A születési hónapon túl még rengeteg dolog befolyásolja, hogy a kisgyermek mennyire lesz jó az iskolában. Míg a statisztika szerint a szeptemberi születésű gyerekek némi előnnyel indulnak, az egyénekre vetítve annyi minden más határozza meg a jó tanulmányi eredményt, hogy csak ezért nem érdemes szeptemberre időzíteni a babavárást.