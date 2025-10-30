Az 5 legjobb film és mese Halloweenre, amit gyerekekkel is megnézhettek 

Ha Halloween, akkor Hókusz pókusz! Ez a Disney-klasszikus három gonosz, de nagyon szórakoztató boszorkány történetét meséli el, akik Salemben bukkannak fel egy csapat gyerek véletlen tette miatt. Bette Midler, Sarah Jessica Parker és Kathy Najimy fantasztikus alakítása biztosítja a nevetést, miközben a gyerekek végső harcot vívnak a boszorkányokkal, hogy megmentsék a várost.





A Hókusz pókusz egyszerre varázslatos és vicces, ezért alkalmas a kisebbek számára is, de felnőttként sem fogtok unatkozni. A látványvilág színes és kalandos, így a félelmetes elemek sem válnak túlzottan ijesztővé. Ha már láttátok az eredetit, a 2022-es folytatással tovább fokozhatjátok az élményt!



