Így tudhatod meg, mi a lakásod legstresszesebb pontja – és hogyan oldhatod fel
Így tudhatod meg, mi a lakásod legstresszesebb pontja – és hogyan oldhatod fel

Farkas Izabella
Írta 2025.10.22.

Az otthonunk a nyugalom szigete kellene legyen, ám gyakran előfordul, hogy bizonyos helyiségek vagy akár bútorok látszólag megmagyarázhatatlan feszültségeket generálnak bennünk. Ezen belső stresszforrások azonosítása és megszüntetése nemcsak az otthonunk hangulatát, hanem a mentális egészségünket is javíthatja.

A nappali: a család központja vagy a feszültség fészke

Sokan a nappalit tartják a lakás központjának, ahol a család együtt tölti az időt. Azonban, ha a berendezés kaotikus vagy az elrendezés nem praktikus, könnyen stresszforrássá válhat. Például a túl sok bútor zsúfolt érzetet kelthet, ami megnehezíti a szabad mozgást, és ezáltal fokozza a frusztrációt.

Annak érdekében, hogy a nappali valóban a pihenés helyszíne legyen, érdemes alaposan átgondolni a tér elrendezését. Minimalizáljuk a tárgyak számát, ügyeljünk arra, hogy a bútordarabok kényelmes távolságban legyenek egymástól, és próbáljunk meg olyan színeket választani, amelyek nyugtató hatással bírnak.

