A kutyád így tükrözi a lelked állapotát – állatterapeuták szerint

A kutyák, mint az ember legjobb barátai, nemcsak hűséges társak, hanem különleges képességeikkel gyakran tükrözik gazdáik lelkiállapotát, érzelmeit és energiáit is. Az állatterapeuták szerint a kutyák viselkedése, állapota és egészsége világosan jelezheti, hogy mi zajlik a lelkünk mélyén, ami rendkívül fontos lehet a mindennapi életünk minőségének javítása szempontjából.

A kutya és a gazdi lelki összekapcsolódása

Az állatok, különösen a kutyák, híresek arról, hogy rendkívül érzékenyek a környezetük energiáira. Sok gazdi felfedezheti, hogy kutyájuk megérzi, ha szomorúak vagy boldogok, és ennek megfelelően reagál. Ez az empatikus kapcsolat magyarázatot ad arra, hogy miért is fontos figyelni arra, ahogyan kedvencünk viselkedik.

A kutatásban részt vevő állatterapeuták szerint a kutyák képesek érzékelni a gazdi hangulatváltozásait, beleértve a stresszt, a szorongást, vagy az örömöt, és ezt a saját viselkedésükbe integrálják. Például, ha egy kutya szorongóvá válik, könnyen lehetséges, hogy a gazdájára átragadt stressz az oka.

A kutya testbeszéde

Egy figyelmes gazdi felismerheti, hogy kutyája testbeszéde egyértelműen tükrözi a gazdi lelkiállapotát. A farkcsóválás, a fülek helyzete, vagy a szemek kifejezése mind-mind árulkodó jelek lehetnek.

Ha a kutya gyakran kerül elkerülő vagy visszahúzódó állapotba, akkor érdemes megvizsgálni, hogy a gazdi milyen érzelmi állapotban van. Az állatok sokszor magukba szívják a negatív energiákat, így érdemes időt szánni a közös pihenésre, relaxációra.

Betegségek és érzelmi összefüggések

Az állatterapeuták tapasztalatai szerint a kutyák egészségi állapota sokszor jelzi a gazdi érzelmi állapotát. Például egy gazdi, aki krónikus stresszel küzd, lehet, hogy a kutyája is érzékenyebb lehet bizonyos betegségekre, mint a gyomorproblémák vagy az immunrendszer gyengülése.

A kutya betegsége sokszor lehet egyfajta tükör, ami azt mutatja, hogy a gazdinak is szüksége lenne a mentális vagy fizikai gyógyulásra. Ebben az esetben fontos, hogy a gazdi is próbálja megérteni a saját stresszkezelési szokásait, és találja meg a módját annak, hogyan enyhítheti a saját és kedvence feszültségét.

https://www.istockphoto.com/photo/cute-small-dog-standing-on-two-legs-and-looking-away-by-the-window-searching-or-gm1213207280-352485046

