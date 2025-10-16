Korosztályonként ennyiszer normális ébredni éjszaka
iStock

Korosztályonként ennyiszer normális ébredni éjszaka

Nyul Debóra
2025.10.16.

Kialvatlanul ébredsz reggelente, pedig időben fekszel le? Éjszaka többször is felébredsz, és nem tudod, miért? Nem vagy egyedül, és lehet, hogy a válasz a miértre nem is annyira bonyolult.

Kialvatlanul ébredsz reggelente, pedig időben fekszel le? Éjszaka többször is felébredsz, és nem tudod, miért? Nem vagy egyedül, és lehet, hogy a válasz a miértre nem is annyira bonyolult. A jó hír: néhány éjszakai ébredés teljesen természetes. A rossz: ha rendszeressé válik, érdemes utánajárni, mi állhat a háttérben.

A The Healthy szakértők segítségével világított rá arra, mi számít normálisnak életkortól függően, mik lehetnek a leggyakoribb zavaró tényezők, és mikor jön el az ideje annak, hogy szakemberhez forduljunk.

Meddig normális az éjszakai ébredés?

Az éjszakai ébredések önmagukban még nem jelentenek problémát – bizonyos mennyiségig teljesen természetes részei az alvásciklusnak.

Olvass még a témában

„Az, hogy valaki az éjszaka során egy vagy több alkalommal felébred, a normál alvásminta része lehet” – mondja Dr. Ruchir Patel alvásszakértő.

De mi az, ami még belefér? Dr. Patel szerint:

  • Fiatal felnőttkorban: 1-2 alkalommal való ébredés számít normálisnak.
  • Középkorúaknál: 2-3 ébredés.
  • Idősebb felnőttkorban: 3-5 ébredés is beleférhet.

„Fontos azonban megjegyezni, hogy az éjszakai ébredések után 30 percen belül újra el kell tudni aludni” – teszi hozzá Dr. Patel.

