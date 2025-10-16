Korosztályonként ennyiszer normális ébredni éjszaka

Kialvatlanul ébredsz reggelente, pedig időben fekszel le? Éjszaka többször is felébredsz, és nem tudod, miért? Nem vagy egyedül, és lehet, hogy a válasz a miértre nem is annyira bonyolult.

Kialvatlanul ébredsz reggelente, pedig időben fekszel le? Éjszaka többször is felébredsz, és nem tudod, miért? Nem vagy egyedül, és lehet, hogy a válasz a miértre nem is annyira bonyolult. A jó hír: néhány éjszakai ébredés teljesen természetes. A rossz: ha rendszeressé válik, érdemes utánajárni, mi állhat a háttérben.

A The Healthy szakértők segítségével világított rá arra, mi számít normálisnak életkortól függően, mik lehetnek a leggyakoribb zavaró tényezők, és mikor jön el az ideje annak, hogy szakemberhez forduljunk.

Meddig normális az éjszakai ébredés?

Az éjszakai ébredések önmagukban még nem jelentenek problémát – bizonyos mennyiségig teljesen természetes részei az alvásciklusnak.

„Az, hogy valaki az éjszaka során egy vagy több alkalommal felébred, a normál alvásminta része lehet” – mondja Dr. Ruchir Patel alvásszakértő.

De mi az, ami még belefér? Dr. Patel szerint:

Fiatal felnőttkorban: 1-2 alkalommal való ébredés számít normálisnak.

1-2 alkalommal való ébredés számít normálisnak. Középkorúaknál: 2-3 ébredés.

2-3 ébredés. Idősebb felnőttkorban: 3-5 ébredés is beleférhet.

„Fontos azonban megjegyezni, hogy az éjszakai ébredések után 30 percen belül újra el kell tudni aludni” – teszi hozzá Dr. Patel.

