A körmöd színe és állapota elárulja, milyen vitamin hiányzik a testedből
iStock

Címlap / Életmód / Egészség / A körmöd színe és állapota elárulja,...

A körmöd színe és állapota elárulja, milyen vitamin hiányzik a testedből

Farkas Izabella
Írta 2025.10.07.

A körmök állapota gyakran sokkal többet elmond a tested egészségi állapotáról, mint azt elsőre gondolnánk. Biztosan észrevetted már, hogy körmeid néha mintha a saját életüket élnék, változatos módon átváltozva, repedezve vagy elszíneződve. Azonban a körömmel kapcsolatos változások nemcsak esztétikai jellegűek. Nézzük meg, milyen vitaminhiányokra utalhatnak ezek az elváltozások.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

Fehér foltok a körmön

A fehér foltok a körmökön, bár gyakori és többnyire ártalmatlan elváltozások, gyakran kialakulhatnak kalciumhiány miatt is. Ez a jelenség sok embert érint, és időnként helyi sérülések is okozhatják. A vitaminok közül, ha ezek a foltok rendszeresen és nagy számban jelentkeznek, érdemes odafigyelnünk a cink pótlására, amely ezen kívül segíti a bőr és a haj egészségét is.

iStock

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/7
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

Még tombol a pollen, várjuk már a végét! Pollenjelentés

Még tombol a pollen, várjuk már a végét! Pollenjelentés
Ma Amália, Mária és Márk névnapja van – ilyen a személyiségük

Ma Amália, Mária és Márk névnapja van – ilyen a személyiségük
Ezért ne dobd ki soha az eper levelét

Ezért ne dobd ki soha az eper levelét
Kiderült, hogy káros, ha a munkád a hobbid. Ezért baj, ha a kettő ugyanaz

Kiderült, hogy káros, ha a munkád a hobbid. Ezért baj, ha a kettő ugyanaz
Mi a te csillagjegyed szimbóluma? Ez a jelentése és ilyen hatása van rád

Mi a te csillagjegyed szimbóluma? Ez a jelentése és ilyen hatása van rád
A szíved évtizedekkel „idősebb” lehet a korodnál, ha igazak rád az alábbiak

A szíved évtizedekkel „idősebb” lehet a korodnál, ha igazak rád az alábbiak
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK