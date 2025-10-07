A körmöd színe és állapota elárulja, milyen vitamin hiányzik a testedből

A körmök állapota gyakran sokkal többet elmond a tested egészségi állapotáról, mint azt elsőre gondolnánk. Biztosan észrevetted már, hogy körmeid néha mintha a saját életüket élnék, változatos módon átváltozva, repedezve vagy elszíneződve. Azonban a körömmel kapcsolatos változások nemcsak esztétikai jellegűek. Nézzük meg, milyen vitaminhiányokra utalhatnak ezek az elváltozások.

Fehér foltok a körmön

A fehér foltok a körmökön, bár gyakori és többnyire ártalmatlan elváltozások, gyakran kialakulhatnak kalciumhiány miatt is. Ez a jelenség sok embert érint, és időnként helyi sérülések is okozhatják. A vitaminok közül, ha ezek a foltok rendszeresen és nagy számban jelentkeznek, érdemes odafigyelnünk a cink pótlására, amely ezen kívül segíti a bőr és a haj egészségét is.

