A tányérod színe befolyásolhatja az étvágyad – és így a testsúlyod is

A legtöbben alighanem úgy tekintenek otthonukra, mint egy menedékre, ahol minden részlet személyre szabott. De vajon tudtad-e, hogy a konyhád megválasztott színei nemcsak a hangulatot befolyásolhatják, hanem az étvágyadat és ezáltal a testsúlyodat is? A lakberendezés és a pszichológia területén már régóta vizsgálják, hogy a színek milyen hatással vannak ránk, és a legújabb kutatások szerint az étkezési szokásainkra is jelentős befolyással lehetnek.

Egy kis színtan: hogyan hatnak a színek az érzékeinkre?

A színek pszichológiája egy lenyűgöző terület, amely azt vizsgálja, hogyan érzékeljük és interpretáljuk a különböző árnyalatokat. Az érzékelésre gyakorolt hatásuk lehet tudatos vagy akár tudat alatti is. Például a piros szín gyakran társul izgalommal és energiával, míg a kék a nyugalommal és a békességgel.

Ezek a színek a marketingben is fontos szerepet játszanak. Nem véletlen, hogy a gyorséttermekben gyakori a piros és a sárga használata, hiszen ezek serkentik az étvágyat és gyorsított döntéshozásra ösztönöznek. Az otthonunkban, és különösen a konyhában alkalmazott színekkel tudatosan befolyásolhatjuk az étkezési viselkedésünket.

