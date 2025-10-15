Ez a két csillagjegy a legnagyobb maximalista – és ezért szenved tőle
iStock

Ez a két csillagjegy a legnagyobb maximalista – és ezért szenved tőle

Farkas Izabella
Írta 2025.10.15.

Az asztrológia világában nem ritka, hogy különféle tulajdonságokkal ruházzuk fel a különböző csillagjegyeket. Vannak, akik természetüknél fogva optimisták, mások inkább a praktikusság hívei, és persze léteznek maximalisták is – olyan személyiségek, akik a tökéletességre törekszenek minden helyzetben. Két csillagjegy van, amely híres erről a fajta maximalizmusról, és bár ez sok szituációban hasznos lehet, gyakran szenvedést is okozhat számukra.

Bika: a földhözragadt tökéletesség

A Bika csillagjegy szülöttei a stabilitás és a biztonság megszállottjai. Arra törekednek, hogy minden körülmények között biztos lábakon állhassanak, amivel együtt jár, hogy mindent kontroll alatt tartanak. Az ő maximalizmusuk gyakran a materializmusban, pontosabban az anyagi javak megteremtésében nyilvánul meg.

A Bika számára a siker és a komfortra való törekvés szorosan összefonódik. Ez a maximalizmus azonban gyakran vezethet szorongáshoz is, mert ha valami nem a tervek szerint halad, vagy a dolgok nem felelnek meg a saját maga által felállított magas elvárásoknak, könnyen frusztráltá válik. A Bika maximalista természete néha megakadályozza, hogy élvezze a mindennapokat, mert mindig a „tökéletes pillanatra” vár.

