Csináld-magad hangulattábla: nem csak dizájnos, hanem terápiás is

Farkas Izabella
Írta 2025.08.26.

A moodboardok világa magával ragadó művészi kifejezési forma, amely nemcsak a kreatív tevékenységek kedvelőinek lehet szórakoztató, hanem a mindennapi stressz kezelésében is hatékony eszköz. A moodboard, vagy hangulatlap egy vizuális eszköz, amely különféle képeket, színeket, szövegeket és tárgyakat kombinál egyetlen felületen, hogy kifejezze egy adott koncepció vagy projekt hangulatát és stilisztikai irányát.

A moodboard készítéséhez vezető út nem csak kreatív folyamat, hanem terápiás, önkifejező élmény is lehet. Gondoljuk csak végig, hogy egy-egy gondosan kiválogatott kép, szín, vagy forma hogyan tükrözheti legbensőbb érzéseinket, vágyainkat, vagy éppen az adott pillanatban megélt állapotunkat.

A vizuális kommunikáció ezen formájával képet kaphatunk arról, hogy mi is fontos számunkra, mi inspirál minket, és milyen irányba szeretnénk haladni. Sokak szerint a moodboardok készítése egyfajta meditációhoz hasonló folyamat, amely során megnyugszunk, elmélyülhettünk gondolatainkban, és új energiákkal tölthetjük fel magunkat.

A megfelelő eszközök és anyagok

Egy moodboard létrehozásához számos eszköz és anyag rendelkezésünkre állhat attól függően, hogy milyen témát szeretnénk megjeleníteni.

A leggyakrabban használt alapanyagok közé tartoznak például a színes papírlapok, magazinkivágások, textíliák, gombok, szalagok vagy akár természetes anyagok, mint a leveles ágak, kagylók vagy apró kavicsok.

A megfelelő eszközök közül nem hiányozhatnak a ragasztók, ollók, különböző vágóeszközök, valamint a hangulatlap alapjául szolgáló karton vagy vászon. Érdemes különböző méretű és formájú alapanyagokkal dolgozni, hogy valóban egyedi és személyes végeredményt kapjunk.

