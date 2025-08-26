Csináld-magad hangulattábla: nem csak dizájnos, hanem terápiás is

A moodboard készítéséhez vezető út nem csak kreatív folyamat, hanem terápiás, önkifejező élmény is lehet. Gondoljuk csak végig, hogy egy-egy gondosan kiválogatott kép, szín, vagy forma hogyan tükrözheti legbensőbb érzéseinket, vágyainkat, vagy éppen az adott pillanatban megélt állapotunkat.
A vizuális kommunikáció ezen formájával képet kaphatunk arról, hogy mi is fontos számunkra, mi inspirál minket, és milyen irányba szeretnénk haladni. Sokak szerint a moodboardok készítése egyfajta meditációhoz hasonló folyamat, amely során megnyugszunk, elmélyülhettünk gondolatainkban, és új energiákkal tölthetjük fel magunkat.
A megfelelő eszközök és anyagok
Egy moodboard létrehozásához számos eszköz és anyag rendelkezésünkre állhat attól függően, hogy milyen témát szeretnénk megjeleníteni.
A megfelelő eszközök közül nem hiányozhatnak a ragasztók, ollók, különböző vágóeszközök, valamint a hangulatlap alapjául szolgáló karton vagy vászon. Érdemes különböző méretű és formájú alapanyagokkal dolgozni, hogy valóban egyedi és személyes végeredményt kapjunk.