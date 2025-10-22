Ezt a kérdést tedd fel magadnak, ha minden kapcsolatod ugyanúgy ér véget

Mindannyian arra vágyunk, hogy a kapcsolataink boldoggá tegyenek és érzelmileg kiteljesedjünk bennük. Mégis, sokunknak ismerős az érzés: mintha mindig ugyanabba a forgatókönyvbe sétálnánk bele. Ha azt érzed, minden kapcsolatod hasonlóan zárul, érdemes mélyebben ránézni az okokra.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A megismétlődő minta felismerése

Az első lépés, hogy észrevegyük: lehet, hogy tényleg van egy ismétlődő mintánk. Például minden kapcsolatunkban olyan partnert választunk, aki eleinte nagyon magabiztos és erősnek tűnik, később viszont rideggé vagy távolságtartóvá válik. Vagy mindig ott kötünk ki, hogy túl sokat adunk magunkból, a végére pedig úgy érezzük, hogy teljesen kimerültünk.

Ha felismerjük ezeket a közös vonásokat, könnyebb rájönni: nem véletlenül történik mindez, hanem van mögötte egy visszatérő mintázat. És ha megvan a mintázat, azon tudunk változtatni is.

Tedd fel magadnak a kérdést: mi az, amit én viszek bele újra meg újra?

Ez a legnehezebb rész, mert könnyebb lenne azt mondani, hogy mindig a másik hibája. De mi van, ha mi is hozzátesszük a magunk részét? Például mindig akkor veszítjük el a türelmünket, ha nem kapunk elég figyelmet, és ugyanúgy reagálunk, dühösen vagy sértődötten. Vagy pont az ellenkezője: hagyjuk, hogy a másik mindig átlépjen rajtunk, és csak akkor szólunk, amikor már túl késő. Olvass még a témában A férfiak 5 titkos félelme, aminek soha nem mernek hangot adni Vigyázz: ez az egyik legbiztosabb jele, hogy nem lesz tartós a párkapcsolatod Zuhanyzó szex, gyűrű a sütiben, séta az esőben: 10 romantikus dolog, ami valójában borzasztó Óvatosan a HOBOszexuálisokkal! 10 nő figyelmeztető igaz története

Az önreflexió nem önostorozás, hanem egy kis őszinte belső beszélgetés.

A cikk folytatódik, lapozz!