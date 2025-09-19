Ezek a jelei, hogy túlságosan áskálódsz a múltadban
iStock

Címlap / Életmód / Lélek / Ezek a jelei, hogy túlságosan áskálódsz...

Ezek a jelei, hogy túlságosan áskálódsz a múltadban

Farkas Izabella
Írta 2025.09.19.

Mindannyiunk életében vannak olyan tapasztalatok, melyeket szeretnénk elfelejteni, vagy legalábbis kevesebbet gondolni rájuk. Azonban olykor ezek a múltbeli események annyira mély nyomot hagynak bennünk, hogy újra és újra visszatérünk hozzájuk gondolatban. Ha ez a helyzet áll fenn, az komolyan befolyásolhatja a mindennapjainkat, sőt, a lelki egészségünkre is negatív hatással lehet.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Mikor válik mérgezővé a múltidézés?

Az emlékezés természetes dolog, ugyanakkor az, amikor folyamatosan a múltunkban élünk, már túllép a normális kereteken. Egy ilyen élethelyzetben gyakran érezzük úgy, hogy megrekedtünk, és nem tudunk tovább lépni. Érdemes figyelni néhány konkrét jelre, ami arra utal, hogy a múltban való áskálódás károssá vált.

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»

🎯 Mások ezt olvassák

Hogyan lassíthatjuk le az idő múlását?

Hogyan lassíthatjuk le az idő múlását?
Pollenjelentés: a parlagfű továbbra is erősen támad

Pollenjelentés: a parlagfű továbbra is erősen támad
Január 6. Ezen a héten ők ünnepelnek: íme, a hét legszebb nevei és meglepő jelentéseik

Január 6. Ezen a héten ők ünnepelnek: íme, a hét legszebb nevei és meglepő jelentéseik
A 4 csillagjegy, aki a legjobban bánik a pénzzel

A 4 csillagjegy, aki a legjobban bánik a pénzzel
4 lisztmentes csokis desszert, amit csak imádni lehet

4 lisztmentes csokis desszert, amit csak imádni lehet
Nehéz eset az anyósod? Lehet, hogy nárcisztikus – Teszteld és mutatjuk, mit tehetsz!

Nehéz eset az anyósod? Lehet, hogy nárcisztikus – Teszteld és mutatjuk, mit tehetsz!
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK