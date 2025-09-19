Ezek a jelei, hogy túlságosan áskálódsz a múltadban

Mindannyiunk életében vannak olyan tapasztalatok, melyeket szeretnénk elfelejteni, vagy legalábbis kevesebbet gondolni rájuk. Azonban olykor ezek a múltbeli események annyira mély nyomot hagynak bennünk, hogy újra és újra visszatérünk hozzájuk gondolatban. Ha ez a helyzet áll fenn, az komolyan befolyásolhatja a mindennapjainkat, sőt, a lelki egészségünkre is negatív hatással lehet.

Mikor válik mérgezővé a múltidézés?

Az emlékezés természetes dolog, ugyanakkor az, amikor folyamatosan a múltunkban élünk, már túllép a normális kereteken. Egy ilyen élethelyzetben gyakran érezzük úgy, hogy megrekedtünk, és nem tudunk tovább lépni. Érdemes figyelni néhány konkrét jelre, ami arra utal, hogy a múltban való áskálódás károssá vált.

