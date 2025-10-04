Ezért fáj jobban az ízületed, amikor esik az eső – a tudomány szerint van összefüggés

Sokan tapasztalják, hogy ízületi fájdalmaik felerősödnek esős időszakokban. Az a kérdés, hogy vajon van-e valós tudományos alapja ennek a jelenségnek, vagy csupán a képzelet szüleménye?

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Az időjárás hatása az ízületekre

Kezdjük azzal, hogy az ízületek fájdalma egy gyakori panasz idősebb korban, de fiatalokat sem kímél feltétlenül. Az ízületi fájdalom gyakran kapcsolódik az időjárás változásaihoz, különösen akkor, amikor drasztikus változások következnek be a légköri nyomásban.

Egy kutatás, amelyet a Journal of Rheumatology publikált, bizonyította, hogy a légköri nyomás csökkenése, amely gyakran megelőzi az esőt, növelheti az ízületi nyomást és fájdalmat okozhat. Ez a tanulmány nem csak mennyiségi, de minőségi változásokat is kimutatott az ízületi fájdalmak intenzitásában.

A cikk folytatódik, lapozz!