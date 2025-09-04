Az iskolás korosztály alvászavarai – és mit tehet a szülő
istockphoto.com

Címlap / Életmód / Család / Az iskolás korosztály alvászavarai – és...

Az iskolás korosztály alvászavarai – és mit tehet a szülő

Farkas Izabella
Írta 2025.09.04.

Míg a gyermekkori alvás fontossága nem csupán szóbeszéd, hanem számos tudományos kutatás által alátámasztott alapigazság, sok szülő találja magát szembe azzal a kihívással, hogy gyermeke nem alszik eleget vagy nem minőségi alvást biztosító környezetben. Az alvászavarok különösen iskolás korban okozhatnak kellemetlenségeket, hiszen ilyenkor a növekvő tanulmányi terhelések és a gyors testi-lelki fejlődés mellett megfelelő pihenésre van szükség.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

A fejlődő agy napi szinten történő regenerációja, valamint a hormonális változások korszakos kihívásokat jelentenek a gyermekek számára. Az elégtelen alvás közvetlen hatással van a koncentrációra, a tanulási képességekre valamint a gyermekek érzelmi életére és szociális interakcióira is – hangsúlyozza Dr. Matthew Walker, világszerte elismert alváskutató.

Gyakori alvászavarok iskolás korosztályban

Az álmatlanság, vagy más néven inszomnia, az egyik leggyakoribb alvászavar, mellyel a gyermekek szembesülhetnek. Ezt követi a nyugtalan láb szindróma valamint a különféle éjszakai szorongásos epizódok.

Az ilyen és ehhez hasonló problémák az esetek többségében a túlzsúfolt napirendek, a nem megfelelő alváskörnyezet vagy a gyermek stressz-szintjének emelkedése miatt alakulnak ki – véli Dr. Judith Owens, a gyermekkori alvás területén elismert pszichológus.

Mások ezeket olvassák

Oldalak: 1 2 3 4

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

10 imádnivaló piknik ihlette manikűr, amit le is mentettem magamnak

10 imádnivaló piknik ihlette manikűr, amit le is mentettem magamnak
„Nem haverkodunk mióta megtudta melyik pártra szavaztam” – Miért szakadnak meg a gyerekkori barátságok férfiaknál?

„Nem haverkodunk mióta megtudta melyik pártra szavaztam” – Miért szakadnak meg a gyerekkori barátságok férfiaknál?
Ez vár rád a szerelemben idén szeptemberben – zodiákusod szerint

Ez vár rád a szerelemben idén szeptemberben – zodiákusod szerint
Ha gyakran fáj a hátad/derekad/nyakad, a gyógytorna a te utad

Ha gyakran fáj a hátad/derekad/nyakad, a gyógytorna a te utad
Ma van Szent Iván-éj. Ekkor dobd tűzre a szerelmed gatyamadzagját!

Ma van Szent Iván-éj. Ekkor dobd tűzre a szerelmed gatyamadzagját!
Így hatott rám a ghosting, és így építettem vissza az önbizalmamat

Így hatott rám a ghosting, és így építettem vissza az önbizalmamat
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK