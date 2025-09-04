Az iskolás korosztály alvászavarai – és mit tehet a szülő

Míg a gyermekkori alvás fontossága nem csupán szóbeszéd, hanem számos tudományos kutatás által alátámasztott alapigazság, sok szülő találja magát szembe azzal a kihívással, hogy gyermeke nem alszik eleget vagy nem minőségi alvást biztosító környezetben. Az alvászavarok különösen iskolás korban okozhatnak kellemetlenségeket, hiszen ilyenkor a növekvő tanulmányi terhelések és a gyors testi-lelki fejlődés mellett megfelelő pihenésre van szükség.

A fejlődő agy napi szinten történő regenerációja, valamint a hormonális változások korszakos kihívásokat jelentenek a gyermekek számára. Az elégtelen alvás közvetlen hatással van a koncentrációra, a tanulási képességekre valamint a gyermekek érzelmi életére és szociális interakcióira is – hangsúlyozza Dr. Matthew Walker, világszerte elismert alváskutató.

Gyakori alvászavarok iskolás korosztályban

Az álmatlanság, vagy más néven inszomnia, az egyik leggyakoribb alvászavar, mellyel a gyermekek szembesülhetnek. Ezt követi a nyugtalan láb szindróma valamint a különféle éjszakai szorongásos epizódok.

