istockphoto.com

Iskolakezdés szorongás nélkül. Ez a napi 5 perces gyakorlat segíthet a gyereknek

Farkas Izabella
Írta 2025.08.23.

A gyermekek iskolakezdése sok családban okoz némi feszültséget, hiszen a kicsik számára ez egy jelentős változás, amely nemcsak a napirend átszerveződésével, hanem a társadalmi környezet megváltozásával is jár. A szülőknek fontos érzékenyen reagálniuk gyermekük szorongásaira, hiszen a megfelelő támogatással és bátorítással a gyerekek sokkal könnyebben vehetik az akadályokat.

A szorongás jelei sokfélék lehetnek, például gyakori hasfájás, álmatlanság, ingerlékenység vagy akár visszahúzódás a társas kapcsolatoktól. Érdemes észrevenni ezeket a jeleket, és barátságos, támogató környezetet teremteni, ahol a gyermek szabadon kifejezheti érzéseit.

A napi 5 perces gyakorlat

Az alábbi egyszerű, mindössze 5 perces gyakorlat segítségével a szülők tudatosan támogathatják gyermekeiket az iskolakezdés során fellépő szorongások enyhítésében. Ez a gyakorlat a légzőgyakorlatok és a pozitív megerősítések kombinációjára épül, amelyek segítenek a gyerekeknek megnyugtatni elméjüket és növelni önbizalmukat.

A gyakorlat lényege, hogy a gyermek egy csendes, kényelmes helyen ülve lehunyja a szemét, és három mély lélegzetet vesz.
A légzések közben a szülő biztató, pozitív gondolatokat mondhat, mint például: „Bátorságos vagy”, „Az iskola egy izgalmas hely”, vagy „Sikeres leszel ma is”.

A légzőgyakorlatok nem csupán a testet lazítják el, hanem lehetőséget teremtenek arra is, hogy a gyermek belső világára koncentráljon.

A gyakorlat pozitív hatásai

A rendszeresen végzett gyakorlat hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyerekek magabiztosabbá és kiegyensúlyozottabbá váljanak. Az iskolai teljesítmény is javulhat, hiszen a nyugodtabb lelkiállapot elősegíti az összpontosítást és a tanulást. Az egyszerű technika a hétköznapi stresszhelyzetekben is alkalmazható, így a gyerekek megtanulják kezelni a rájuk nehezedő nyomást.

Továbbá, a közös gyakorlás erősíti a családi kötődést is; a gyermek érzi, hogy a szülők támogatják őt, ami növeli az önbizalmát és a biztonságérzetét. A több idő közös eltöltése a kommunikáció javulását is eredményezi, ami szintén hozzájárul a családi harmónia megőrzéséhez.

