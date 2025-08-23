Iskolakezdés szorongás nélkül. Ez a napi 5 perces gyakorlat segíthet a gyereknek

A szorongás jelei sokfélék lehetnek, például gyakori hasfájás, álmatlanság, ingerlékenység vagy akár visszahúzódás a társas kapcsolatoktól. Érdemes észrevenni ezeket a jeleket, és barátságos, támogató környezetet teremteni, ahol a gyermek szabadon kifejezheti érzéseit.
A napi 5 perces gyakorlat
Az alábbi egyszerű, mindössze 5 perces gyakorlat segítségével a szülők tudatosan támogathatják gyermekeiket az iskolakezdés során fellépő szorongások enyhítésében. Ez a gyakorlat a légzőgyakorlatok és a pozitív megerősítések kombinációjára épül, amelyek segítenek a gyerekeknek megnyugtatni elméjüket és növelni önbizalmukat.
A légzőgyakorlatok nem csupán a testet lazítják el, hanem lehetőséget teremtenek arra is, hogy a gyermek belső világára koncentráljon.
A gyakorlat pozitív hatásai
A rendszeresen végzett gyakorlat hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyerekek magabiztosabbá és kiegyensúlyozottabbá váljanak. Az iskolai teljesítmény is javulhat, hiszen a nyugodtabb lelkiállapot elősegíti az összpontosítást és a tanulást. Az egyszerű technika a hétköznapi stresszhelyzetekben is alkalmazható, így a gyerekek megtanulják kezelni a rájuk nehezedő nyomást.
Továbbá, a közös gyakorlás erősíti a családi kötődést is; a gyermek érzi, hogy a szülők támogatják őt, ami növeli az önbizalmát és a biztonságérzetét. A több idő közös eltöltése a kommunikáció javulását is eredményezi, ami szintén hozzájárul a családi harmónia megőrzéséhez.