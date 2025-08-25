Íme a legfontosabb asztrológiai fordulópontok szeptemberben – Mikor mire figyelj?
istockphoto.com

Címlap / Életmód / Ezotéria / Íme a legfontosabb asztrológiai...

Íme a legfontosabb asztrológiai fordulópontok szeptemberben – Mikor mire figyelj?

Szabó Erzsébet
Írta 2025.08.25.

Szeptember asztrológiailag felettébb izgalmas hónapnak ígérkezik: bár sok múlik az egyéni képleteden, lesznek olyan kulcsfontosságú események, amelyek mindannyiunkra erőteljesen hatnak majd.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Szeptember 1. – Szaturnusz retrográdja a Halakban

Amikor a Szaturnusz retrográdba fordul a Halak jegyében, az olyan, mintha a belső éned leszállna a gázról és azt mondaná: „Lassíts le és nézz végre magadba!” Ez nem szemrehányás, hanem sokkal inkább támogatás. Ez az időszak arra ösztönöz, hogy újragondold a saját határaidat és rendszert vigyél az érzéseidbe, a törekvéseidbe ahelyett, hogy kidobnád az energiáidat az ablakon.

Nem arról van szó, hogy mindent elölről kell kezdened és semmi sem jó, amit eddig csináltál! Sokkal inkább arról, hogy átdolgozol, megerősítesz, egyensúlyt teremtesz az életed különböző területein, így pl. az egyéni felelősséged és a határaid között.

Szeptember 2. – Merkúr belép a Szűz jegyébe

A Merkúr, a kommunikáció és a gondolkodás bolygója szeptember 2-án a Szűz jegyébe lép, ami az egyik legerősebb helyzete. Ez az időszak tökéletes lehetőségeket kínál arra, hogy a figyelmed a legapróbb részletekre irányítsd – legyen szó munkáról, tanulásról vagy akár az otthonod átrendezéséről. Az elméd képes hosszú ideig fókuszálni, a pontosságod pedig szinte páratlan lehet, egészen szeptember 18-ig.

Mások ezeket olvassák

Oldalak: 1 2 3 4

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

6 dolog, amire te sem használtad eddig a papírtörlőt, pedig zseniális

6 dolog, amire te sem használtad eddig a papírtörlőt, pedig zseniális
A gyermeked súlyáért mindig te vagy a felelős. Mit tehetsz?

A gyermeked súlyáért mindig te vagy a felelős. Mit tehetsz?
6 spirituális módszer, hogy rád találjon a szerelem 

6 spirituális módszer, hogy rád találjon a szerelem 
Tudósok kiszámolták, melyik sor a gyorsabb a boltban

Tudósok kiszámolták, melyik sor a gyorsabb a boltban
Teszt: Mennyire működik a hatodik érzéked? A válaszaidból kiderül

Teszt: Mennyire működik a hatodik érzéked? A válaszaidból kiderül
A fiókod kacatjaiból káprázatos karácsonyfadíszek készülhetnek

A fiókod kacatjaiból káprázatos karácsonyfadíszek készülhetnek
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK