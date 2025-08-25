Íme a legfontosabb asztrológiai fordulópontok szeptemberben – Mikor mire figyelj?

Szeptember asztrológiailag felettébb izgalmas hónapnak ígérkezik: bár sok múlik az egyéni képleteden, lesznek olyan kulcsfontosságú események, amelyek mindannyiunkra erőteljesen hatnak majd.

Szeptember 1. – Szaturnusz retrográdja a Halakban

Amikor a Szaturnusz retrográdba fordul a Halak jegyében, az olyan, mintha a belső éned leszállna a gázról és azt mondaná: „Lassíts le és nézz végre magadba!” Ez nem szemrehányás, hanem sokkal inkább támogatás. Ez az időszak arra ösztönöz, hogy újragondold a saját határaidat és rendszert vigyél az érzéseidbe, a törekvéseidbe ahelyett, hogy kidobnád az energiáidat az ablakon.

Nem arról van szó, hogy mindent elölről kell kezdened és semmi sem jó, amit eddig csináltál! Sokkal inkább arról, hogy átdolgozol, megerősítesz, egyensúlyt teremtesz az életed különböző területein, így pl. az egyéni felelősséged és a határaid között.

Szeptember 2. – Merkúr belép a Szűz jegyébe

A Merkúr, a kommunikáció és a gondolkodás bolygója szeptember 2-án a Szűz jegyébe lép, ami az egyik legerősebb helyzete. Ez az időszak tökéletes lehetőségeket kínál arra, hogy a figyelmed a legapróbb részletekre irányítsd – legyen szó munkáról, tanulásról vagy akár az otthonod átrendezéséről. Az elméd képes hosszú ideig fókuszálni, a pontosságod pedig szinte páratlan lehet, egészen szeptember 18-ig.

