Ilyen a párod szeretetnyelve a csillagjegye alapján 

Címlap / Életmód / Ezotéria / Ilyen a párod szeretetnyelve a...

Ilyen a párod szeretetnyelve a csillagjegye alapján 

Farkas Margaréta
Írta 2025.10.11.

Az asztrológia segíthet abban, hogy mélyebben megértsd önmagad és a kapcsolatodat. Ha szeretnéd tudni, hogyan fejezi ki a párod az érzelmeit, a csillagjegye sokat elárulhat róla. Derítsd ki, hogyan mutatja ki a szeretetét a horoszkópja alapján!

Ha megtudod a párod holdjegyét, betekintést nyerhetsz abba, hogyan dolgozza fel az érzelmeit, hogyan használja az intuícióját, milyen módon fejezi ki a törődését és milyen figyelmességre vágyik, valamint mi ad számára biztonságot. Ha ismered a Vénusz jegyét, megtudhatod, hogyan viszonyul másokhoz, hogyan érzékeli a szépséget és hogyan éli meg az örömöket. A Merkúr jegye hasznos lehet abban, hogy megértsd, hogyan kapcsolódik romantikusan, mert a Merkúr jelzi, hogyan gondolkodik és kommunikál. Ha esetleg csak a horoszkópját ismered, akkor is hasznos képet kaphatsz az ő szeretetnyelvéről. Ebből is sokat megtudhatsz az önképről, a belső identitásról, az önbizalomról és az élethivatásról árulkodik, amelyek mind szerepet játszanak abban, hogyan fejezi ki a szívében lévő érzéseket. Nézzük meg, mit mondanak erről a különböző csillagjegyek!

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

1/12 Kos

Kos
Ha a párod Kos jegyben született, akkor a szeretetnyelve az azonnali cselekvésről és impulzivitásról szól, hiszen a Mars, az energia bolygója uralja ezt a tűz jegyet. A Kos számára fontos, hogy gyorsan lépjen, legyen szó bármiről. Ha például egy randiappban találkoztatok, valószínűleg nem csevegett veled sokáig, inkább mihamarabb megszervezte a találkozót. Az első jegy a zodiákusban, így a Kosokra jellemző a nyitott, gyermeki ártatlanság és játékosság. Imád téged megnevettetni, bohókás humorral, vagy akár egy olyan játékkal, amit gyerekkora óta szeret. Az érzelmeit gyakran olyan programokkal fejezi ki, amelyek fizikai aktivitást igényelnek, például elhív egy esti futásra, vagy elhív, hogy együtt nézitek meg a kedvenc csapatának fontos mérkőzését. Amikor a szívét nyitja meg, nem kertel: egyenesen, őszintén és lényegre törően fejezi ki, mit érez.

2/12 Bika

Bika
A párod szeretetnyelve arról szól, hogy lassan és megfontoltan halad, hiszen a Bika a Vénusz uralma alatt álló földies jegy, amely az élvezetek és a szépség bolygója. Lehet, hogy a kapcsolatotok lassan bontakozik ki, de ez csak azért van, mert amikor a párod elköteleződik, azt teljes szívből teszi. Amikor elértek erre a pontra, előtérbe kerül a párod otthonülő oldala: imád összebújni egy puha, luxus pléddel, ínycsiklandó komfortételeket fogyasztani, és hosszú órákig csókolózni. Ha mégis kimozdulna, elvisz téged a kedvenc természetközeli helyére, ami nyugalmat és biztonságot nyújt számára. A Bika gyakran szeret ajándékozni is, legyen szó gyönyörű virágokról, növényekről, ruhákról, bőrápolási termékekről vagy más kézzelfogható dolgokról, hiszen ez a jegy a materiális javakkal áll kapcsolatban.

Olvass még a témában

3/12 Ikrek

Ikrek
Az Ikrek, mint változékony levegő jegy, a Merkúr, a kommunikáció bolygója által uralt. Ha a párod a Nap jegyében, azaz az Ikrek csillagjegyben született, akkor a szeretetnyelve leginkább az élénk beszélgetésen, szüntelen üzenetváltásokon, szóvicceken és humoros megjegyzéseken keresztül nyilvánul meg. Lehet, hogy flörtölős mémeket küld neked, sőt, akár saját maga is készít ilyet. Az ő szeretetnyelve a kommunikáció, és új, izgalmas módokat keres, hogy szellemileg stimuláljon, például tanulással vagy utazással. Egy ideális randi számára az, ha egy este több különböző helyszínt, múzeumot vagy filmvetítést látogattok meg, és új vagy régi barátokkal találkoztok. Ha hosszú távú kapcsolatban vagytok, imád veled utazni, akár repülővel, akár autóval. A Merkúr hatására különösen szereti hallgatni a párja hangját, így nagy örömmel vesz részt szexi hangüzenetváltásokban és késő esti FaceTime-beszélgetésekben is.

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»

🎯 Mások ezt olvassák

„Azért dobott, mert álmában nem segítettem neki”- A legképtelenebb szakítási indokok

„Azért dobott, mert álmában nem segítettem neki”- A legképtelenebb szakítási indokok
„Törpepornót nézett titokban” – A pillanat, ami megölte az érzéseidet valaki iránt

„Törpepornót nézett titokban” – A pillanat, ami megölte az érzéseidet valaki iránt
Félrelépő nők, hogyan kezdődött az affér?

Félrelépő nők, hogyan kezdődött az affér?
Teszteld és megtudod, melyik kristály van rád gyógyító hatással

Teszteld és megtudod, melyik kristály van rád gyógyító hatással
Teszt: Vajon álompár vagytok, vagy inkább csak túléltek egymás mellett?

Teszt: Vajon álompár vagytok, vagy inkább csak túléltek egymás mellett?
Így hódít egy olasz, francia és amerikai pasi a való életben

Így hódít egy olasz, francia és amerikai pasi a való életben
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK