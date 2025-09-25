Döbbenetes: így változtatja meg az agyadat az olvasás

1. „Táncolnak” a neuronjaid
Amikor olvasunk, az agyunk több része is aktívan dolgozik. A vizuális kéreg, amely segít felismerni és feldolgozni a látott szavakat, talán a legnyilvánvalóbb résztvevője a folyamatnak. Azonban a temporális lebeny is részt vesz, különösen a szavak és mondatok jelentésének értelmezésében.
Az olvasás során, különösen amikor történeteket olvasunk, az agy alsó parietális lebenye is aktiválódik, amely a térbeli tudatosságért és a figyelemért felelős. Ez segít a történetek során kialakuló mentális képek, vagyis a lelki szemeink előtt megjelenő jelenetek kialakításában.
