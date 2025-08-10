Így változik a személyiséged életed során – Most hol tartasz?

A személyiségünk változásával kapcsolatban rengeteg nézőpont létezik, és az igazság az, hogy nem igazán vannak válaszok, amelyekre magabiztosan támaszkodhatnánk. Méghozzá azért, mert a személyiségünk megértéséhez az agyunk működését is alaposan ki kellene ismernünk, ami napjainkban is egy nagy kihívás. Azt azonban elmondhatjuk, hogy az általános vélekedés az, hogy a személyiségünk az idő múlásával nem sokat változik, azonban rengeteget számíthat, hogyan állunk hozzá az évek során.



