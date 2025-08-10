Így változik a személyiséged életed során – Most hol tartasz?

Mindannyiunknak megvan a maga személyisége, ami viszont nem egyenlő azzal, hogyan viselkedünk. Sokkal inkább mondhatjuk azt, hogy gyakran a személyiségünk a viselkedésünk hajtóereje, ezáltal pedig erősen befolyásolja, hogyan teremtünk kapcsolatot másokkal, reagálunk különféle helyzetekre, dolgozunk vagy éppen próbálunk meg hatni másokra. De vajon hogyan változik az idő előrehaladtával, és miként befolyásolhatja ez az életünket?
1/6 Nehéz kiismerni az agyunk működését
A személyiségünk változásával kapcsolatban rengeteg nézőpont létezik, és az igazság az, hogy nem igazán vannak válaszok, amelyekre magabiztosan támaszkodhatnánk. Méghozzá azért, mert a személyiségünk megértéséhez az agyunk működését is alaposan ki kellene ismernünk, ami napjainkban is egy nagy kihívás. Azt azonban elmondhatjuk, hogy az általános vélekedés az, hogy a személyiségünk az idő múlásával nem sokat változik, azonban rengeteget számíthat, hogyan állunk hozzá az évek során.