Így rendezd át a nappalid, hogy a nyugalom oázisának érezd

Így rendezd át a nappalid, hogy a nyugalom oázisának érezd
unsplash.com

Címlap / Otthon / Így rendezd át a nappalid, hogy a nyugalom oázisának érezd

Lukács Kamilla
Írta 2025.08.13.

Amikor egy hosszú, fárasztó nap után hazaérsz, talán a legfontosabb, hogy egy olyan tér fogadjon, amelyben azonnal megnyugszol, és a napi stressz magától elpárolog. A nappali átalakítása, hogy valódi menedékhely legyen, nem csupán esztétikai kérdés, hanem az általános közérzeted alapvető pillére is. A megfelelően kialakított nappali tervezése szorosan összefonódik a feng shui alapelveivel, amelyek segítenek harmóniát és egyensúlyt teremteni otthonodban.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

A világítás szerepe

A világítás kulcsfontosságú szerepet játszik a hangulat megteremtésében. Az erős, hideg fények helyett válassz inkább meleg fényű lámpákat, amelyeket rétegezz különféle fényforrásokkal. Az állólámpák, asztali lámpák és gyertyák kombinálása lehetővé teszi, hogy kedved szerint alakítsd a tér megvilágítását. A természetes fény beáramlásának maximalizálása szintén ajánlott, hiszen a nap sugaraival nemcsak fényt, hanem energiát is becsempészhetsz az otthonodba, ami érezhetően növelheti a jó közérzetet.

A megfelelő fényerő segíthet a testi-lelki harmónia elérésében, míg a dimmelhető lámpák a változatos igényekre adnak választ. A fények elhelyezésénél tartsd szem előtt, hogy a nappali természetes áramlását ne törje meg a mesterséges világítás.

Oldalak: 1 2 3 4

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»
KAPCSOLÓDÓ CIKK

Nyár a tányéron, nyugalom a párnádon – 5 citromfüves finomság

Nyár a tányéron, nyugalom a párnádon – 5 citromfüves finomság ELOLVASOM MOST     ➞
Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

HOZZÁSZÓLÁSOK