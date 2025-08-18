Trükközz így kávézáskor, és tovább tarthat a koffein hatása

Általában mit szoktál tenni, ha úgy érzed, több energiára lenne szükséged a napi teendőid elkezdéséhez, esetleg napközben fáradsz el, de még lenne dolgod, esetleg az esti programodra szeretnél élénkebb lenni? Sokan egyértelműen egy csésze kávéra szavazunk, ami alapvetően rendben is van.
De mi történik akkor, ha nem hozza meg a várt hatást? Nos, ahelyett, hogy azon kezdenél el gondolkodni, hány csésze kávét igyál még meg, ezentúl az első kávédat is úgy idd meg, hogy tovább tartson a benne lévő koffein hatása. Ez ugyanis lehetséges, méghozzá néhány egyszerű trükkel.
1/6 A kávé nagyszerű, de csak mértékkel
Kapcsolódó: Ez a 8 szokás akár 24 évet is adhat az életedhez
A cikk folytatódik, lapozz!
«Előző
1/6Következő»