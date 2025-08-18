Trükközz így kávézáskor, és tovább tarthat a koffein hatása

Általában mit szoktál tenni, ha úgy érzed, több energiára lenne szükséged a napi teendőid elkezdéséhez, esetleg napközben fáradsz el, de még lenne dolgod, esetleg az esti programodra szeretnél élénkebb lenni? Sokan egyértelműen egy csésze kávéra szavazunk, ami alapvetően rendben is van.

De mi történik akkor, ha nem hozza meg a várt hatást? Nos, ahelyett, hogy azon kezdenél el gondolkodni, hány csésze kávét igyál még meg, ezentúl az első kávédat is úgy idd meg, hogy tovább tartson a benne lévő koffein hatása. Ez ugyanis lehetséges, méghozzá néhány egyszerű trükkel.

1/6 A kávé nagyszerű, de csak mértékkel Gyakorlatilag minden élelmiszer fogyasztása esetén elmondhatjuk, hogy kulcsfontosságú a mértékletesség. Ami a kávét, egész pontosan a koffeines italokat és ételeket illeti, az általános ajánlás az, hogy a napi 400 milligramm koffeinnél többet nem érdemes bevinnünk.



Azonban minden esetben fontos, hogy figyelembe vegyük az aktuális egészségi állapotunkat és a testünk reakcióit is, jelen esetben például azért is, mert vannak, akiknek a szervezete ennél jóval kevesebb koffeint sem tolerál.



