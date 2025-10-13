Így nem törte össze a gyerekemet, amikor elváltunk – Ezt kellett tennünk érte

A legtöbb szakember egyetért abban, hogy alapvetően nem maga a válás a legnagyobb trauma egy gyerek életében, hanem az, ahogyan a szülők kezelik a helyzetet.
Nem a különköltözés ténye az, ami igazán megviseli a kicsiket, hanem a körülötte kialakuló veszekedések, feszültségek, sértettségek. Ha a szülők képesek bizonyos alapvető normákat betartani, a válás nem feltétlenül hagy mélyebb sebet egy gyerekben, mint például egy iskolaváltás vagy más elkerülhetetlen változás. Ez persze nem azt jelenti, hogy könnyű lenne, hanem azt, hogy tudatos odafigyeléssel elérhető: a gyermek stabilitása ne sérüljön.
Most, három évvel a mi válásunk után, úgy érzem, magabiztosan mondhatom: a lányunk nagyon könnyen adaptálódott az új helyzethez. Természetesen végső bizonyosságot majd csak felnőttként kaphatok arról, hogy nem okozott benne mélyebb sebeket a történet, de a mindennapokban azt látom, hogy biztonságban érzi magát, kiegyensúlyozott és boldog. Ehhez azonban mindkettőnk részéről tudatos munka kellett.
Tudtuk, hogy ha mi kezdünk el feszültséget kelteni benne azzal, hogy a másikat rossz színben tüntetjük fel, akkor ő fog a leginkább sérülni – ezt pedig, bármennyi fájdalom és keserűség volt is bennünk akkoriban, semmiképpen sem akartuk.
Éppen ezért a másik nagyon fontos szabályunk az volt, hogy igyekszünk a saját sérelmeinket a lehető leggyorsabban, akár szakember segítségével feldolgozni. Nem akartuk letagadni vagy bagatellizálni ezeket a sérelmeket – hiszen minden válás hordoz magában csalódást, haragot vagy fájdalmat –, de azt is tudtuk, hogy a munkát ezzel nem fogjuk megúszni, és hogy bármilyen nehéz is, nem hagyhatjuk, hogy ezek a negatív érzelmek a gyereknevelésben csapódjanak le. Amikor a lányunkról van szó, nem engedhetjük meg magunknak, hogy a múltbeli sérelmek határozzák meg a döntéseinket.
Éppen ezért a válás után is mindketten aktív szereplői maradtunk az életének. Együtt járunk az óvodai és iskolai ünnepségekre, közösen ünnepeljük a születésnapját, és karácsonykor még mindig közösen díszítjük fel a fát. Ez nem mindig egyszerű, hiszen az embernek idő kell, amíg újra képes természetesen jelen lenni a másik mellett. De számunkra egyértelmű volt: a lányunknak joga van ahhoz, hogy mindkét szülője része legyen az életének, és hogy ne kelljen kellemetlenül éreznie magát, ha mindhárman egy légtérben vagyunk.
Persze a mi helyzetünk abból a szempontból könnyebb volt, hogy mindkettőnk számára elsődleges szempont volt a gyermekünk érdeke, és ebben teljes egyetértés volt közöttünk, valamint a szükséges érzelmi munkát is mindketten hajlandóak voltunk elvégezni. Nem minden válás zajlik így.