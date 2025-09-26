Nem beszélünk róla, de a home office negatívan is hat a személyiségre

Egyre több ember számára válik a home office a mindennapok részévé, mely látszólag számos előnyt kínál. Azonban, ahogy a napok hetekbe, a hetek hónapokba nyúlnak, ráébredünk, hogy az izoláció nemcsak a környezetünkre, hanem saját mentális állapotunkra is komoly hatással lehet. A bezártság és a személyes kapcsolatok hiánya megterhelheti az elmét, és hosszan tartó stresszhez vezethet.

Az elszigeteltség hatása a mentális egészségre

A munkatársakkal való spontán beszélgetések helyett az online értekezletek válnak az egyetlen kapcsolódási ponttá, és még ezek is korlátozottak abban, hogy az emberi kapcsolat teljes spektrumát átadják. Ez a fajta kommunikáció hiányérzetet kelt, és az ember szociális készségeinek hanyatlását eredményezi, amely hosszú távon torzíthatja énképét, és növelheti a szorongás szintjét.

