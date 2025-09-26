10 holmi, amire a nők feleslegesen dobják ki a pénzüket – Egyetértesz?

1. Szobabicikli, ami ruhafogasként végzi
Ismered a történetet: „most aztán tényleg formába lendülök, veszek egy menő szobabiciklit, és minden reggel fél órát tekerek rajta!” Az első héten még lelkes vagy, a második héten már csak hetente egyszer ülsz rá, a harmadik héten pedig… ott lóg rajta a farmer és a blúz, mert pont jó helyen van vállfának.
Persze van, aki tényleg használja, de az átlag embernél a lelkesedés gyorsan alábbhagy. Pedig a mozgásra van egyszerűbb és olcsóbb megoldás is: egy jó kis séta, futás a parkban, vagy egy edzésvideó a YouTube-ról, amihez elég egy polifoam.
2. Fogyókúrás pirulák és porok
Minden évben van egy új csodapirula, ami állítólag „megoldja” a kilókat. Legyen az zsírégető kapszula, hashajtó tea vagy por, amitől elvileg eltűnik az étvágyad – a hatás legtöbbször maximum annyi, hogy könnyebb lesz a pénztárcád.
Az egészségügyi szakértők is egyértelműen mondják: tartós fogyás csak életmódváltással érhető el. Ez nem hangzik olyan szexin, mint egy kapszula, de hosszú távon tényleg működik. Szóval jobb, ha a drága tabletták helyett inkább egészséges alapanyagokra költesz.