Hogyan szeresd önmagad akkor is, ha senki más nem teszi?

Az önszeretet az a képesség, hogy elfogadjuk és megbecsüljük magunkat úgy, ahogy vagyunk, minden hibánkkal és erősségünkkel együtt. Gyakran tűnik úgy, hogy az önszeretetet könnyen elérhetjük, ha mások is értékelnek bennünket. Azonban mi a helyzet akkor, ha éppen úgy érezzük, hogy senki más nem szeret vagy nem értékel minket? Ez az állapot különösen nehéz lehet, ha az önbizalom már amúgy is ingadozik. Az önszeretet ilyenkor válik igazán lényegessé, egyfajta mentőövvé, amely segít átvészelni a nehéz időszakokat.

Az önszeretet alapjai

Az önszeretet nem az önimádatot jelenti, hanem annak a képességnek a kifejlesztését, hogy tisztában legyünk saját szükségleteinkkel, vágyainkkal és korlátainkkal. Ez a belső utazás gyakran magában foglalja annak felismerését, hogy önmagunkat szeretni és tisztelni is ugyanolyan fontos, mint másokat. Az önszeretet azt jelenti, hogy kedvesen bánunk magunkkal, és nem bíráljuk túl szigorúan hibáinkat.

