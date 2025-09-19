Hogyan szeresd önmagad akkor is, ha senki más nem teszi?
iStock

Címlap / Életmód / Lélek / Hogyan szeresd önmagad akkor is, ha...

Hogyan szeresd önmagad akkor is, ha senki más nem teszi?

Farkas Izabella
Írta 2025.09.19.

Az önszeretet az a képesség, hogy elfogadjuk és megbecsüljük magunkat úgy, ahogy vagyunk, minden hibánkkal és erősségünkkel együtt. Gyakran tűnik úgy, hogy az önszeretetet könnyen elérhetjük, ha mások is értékelnek bennünket. Azonban mi a helyzet akkor, ha éppen úgy érezzük, hogy senki más nem szeret vagy nem értékel minket? Ez az állapot különösen nehéz lehet, ha az önbizalom már amúgy is ingadozik. Az önszeretet ilyenkor válik igazán lényegessé, egyfajta mentőövvé, amely segít átvészelni a nehéz időszakokat.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Az önszeretet alapjai

Az önszeretet nem az önimádatot jelenti, hanem annak a képességnek a kifejlesztését, hogy tisztában legyünk saját szükségleteinkkel, vágyainkkal és korlátainkkal. Ez a belső utazás gyakran magában foglalja annak felismerését, hogy önmagunkat szeretni és tisztelni is ugyanolyan fontos, mint másokat. Az önszeretet azt jelenti, hogy kedvesen bánunk magunkkal, és nem bíráljuk túl szigorúan hibáinkat.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/6
Következő»

🎯 Mások ezt olvassák

Hogyan lassíthatjuk le az idő múlását?

Hogyan lassíthatjuk le az idő múlását?
Pollenjelentés: a parlagfű továbbra is erősen támad

Pollenjelentés: a parlagfű továbbra is erősen támad
Gyakran ébredsz duzzadt szemekkel? Ezek a tippek segíthetnek

Gyakran ébredsz duzzadt szemekkel? Ezek a tippek segíthetnek
7 dolog, amit a szemed elárul az egészségedről

7 dolog, amit a szemed elárul az egészségedről
Hírességek, akik önként mondtak le a szexről

Hírességek, akik önként mondtak le a szexről
Ezek a biztos jelei annak, hogy a barátnőd irigy rád

Ezek a biztos jelei annak, hogy a barátnőd irigy rád
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK