Szorongsz, ha változás van az életedben. Miért alakult ki nálad és hogyan kezdd elfogadni?

Sokunk számára a változás olyan természetes velejárója az életnek, mint a napsütés vagy az eső. Ám akadnak, akik a legkisebb módosulástól is szorongással teli pillanatok sora elé néznek. Vajon miért vált ez ilyen sokunk számára kihívássá, és hogyan tanulhatod meg nemcsak elfogadni, de kedvesen kebledre ölelni a változásokat?

A szorongás gyökerei

A változástól való félelem nem újkeletű dolog, lélektani gyökerei mélyre nyúlnak. Az emberi természet része, hogy keressük a biztonságot és a komfortot. Mindez az evolúciós túlélési mechanizmusaink maradványa, amelynek célja, hogy megóvjon minket a veszélyektől. A változások azonban kimozdítják az egyént a megszokott kerékvágásból, ami létbizonytalanságot eredményezhet. A modern életünk bonyolultsága miatt ezek a változások gyakrabban és intenzívebben jelennek meg, így a korábbi tapasztalatok, traumák és kudarcos élmények mind felerősíthetik a szorongást.

Az iskolai teljesítménykényszer, a munkahelyi elvárások, a családi és társadalmi szerepek mind olyan tényezők, amelyek növelhetik az ilyen irányú szorongásainkat.

