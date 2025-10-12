Szorongsz, ha változás van az életedben. Miért alakult ki nálad és hogyan kezdd elfogadni?
iStock

Címlap / Életmód / Lélek / Szorongsz, ha változás van az...

Szorongsz, ha változás van az életedben. Miért alakult ki nálad és hogyan kezdd elfogadni?

Farkas Izabella
Írta 2025.10.12.

Sokunk számára a változás olyan természetes velejárója az életnek, mint a napsütés vagy az eső. Ám akadnak, akik a legkisebb módosulástól is szorongással teli pillanatok sora elé néznek. Vajon miért vált ez ilyen sokunk számára kihívássá, és hogyan tanulhatod meg nemcsak elfogadni, de kedvesen kebledre ölelni a változásokat?

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

A szorongás gyökerei

A változástól való félelem nem újkeletű dolog, lélektani gyökerei mélyre nyúlnak. Az emberi természet része, hogy keressük a biztonságot és a komfortot. Mindez az evolúciós túlélési mechanizmusaink maradványa, amelynek célja, hogy megóvjon minket a veszélyektől. A változások azonban kimozdítják az egyént a megszokott kerékvágásból, ami létbizonytalanságot eredményezhet. A modern életünk bonyolultsága miatt ezek a változások gyakrabban és intenzívebben jelennek meg, így a korábbi tapasztalatok, traumák és kudarcos élmények mind felerősíthetik a szorongást.

Az iskolai teljesítménykényszer, a munkahelyi elvárások, a családi és társadalmi szerepek mind olyan tényezők, amelyek növelhetik az ilyen irányú szorongásainkat.

Az élethosszig tartó tanulás és a folyamatos alkalmazkodás is hozzájárulhat az idegesség fokozódásához.

Olvass még a témában

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

A sportolást sokáig büntetésnek éreztem, aztán lett egy „megvilágosodásom”

A sportolást sokáig büntetésnek éreztem, aztán lett egy „megvilágosodásom”
Ezt hozza 2025. október 12. a numerológia szerint – a stabilitás, rendteremtés napja

Ezt hozza 2025. október 12. a numerológia szerint – a stabilitás, rendteremtés napja
Ez az 5 csillagjegy fog a legkönnyebben manipulálni 

Ez az 5 csillagjegy fog a legkönnyebben manipulálni 
A hotdog 36 perccel rövidíti, a kesudió 26 perccel meghosszabbítja az életedet

A hotdog 36 perccel rövidíti, a kesudió 26 perccel meghosszabbítja az életedet
„Minden nap integetett nekem, aztán meghalt” – Amikor rájöttél, hogy a legkisebb dolgok is számítanak

„Minden nap integetett nekem, aztán meghalt” – Amikor rájöttél, hogy a legkisebb dolgok is számítanak
Így lehetsz kiegyensúlyozottabb pozitív pszichológiával. Páli-Apostol Klaudia pszichológus válaszol

Így lehetsz kiegyensúlyozottabb pozitív pszichológiával. Páli-Apostol Klaudia pszichológus válaszol
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK