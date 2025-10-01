Így világítsd meg a halál fogalmát a gyerekeknek koruknak megfelelően

Hogyan meséljünk a halálról 3-5 éves gyerekeknek?
Ezekben a korai években a gyerekek konkrét gondolkodással bírnak, és még nem értik az absztrakt fogalmakat. Számukra a halál gyakran csak átmeneti állapotként fogható fel, hasonlóan ahhoz, amikor valaki „alszik”. Ilyenkor érdemes elmagyarázni, hogy az a személy vagy állat, aki elhunyt, többé már nem fog mozogni, nem fog éhes lenni vagy fázni.
Például mondhatod, hogy „nagymama már elment egy olyan helyre, ahol már nincsenek testi fájdalmai és nem érez éhséget.” Használhatsz mesekönyveket is, amelyek segítségével a gyerekek megérthetik és feldolgozhatják a veszteséget.
