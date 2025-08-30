Hogyan kezeld a gyerek hisztijét hatékonyan a pszichológusok szerint?

A gyermeknevelés rengeteg kihívással jár, és talán az egyik legnagyobb próbatétel, amivel a szülők szembesülhetnek, a gyerek hisztérikus megnyilvánulásának kezelése. E jelenség okai sokrétűek lehetnek: a gyerek fáradt, éhes, vagy csak egyszerűen nem kapja meg, amit szeretne. De hogyan kezeljük ezeket a helyzeteket anélkül, hogy mi magunk is elveszítenénk a türelmünket? E kérdés megválaszolásához számos neves pszichológus, köztük Dr. Daniel Siegel és Dr. John Gottman is ad tanácsokat, amelyek segíthetnek leegyszerűsíteni a problémás helyzetek kezelését.

Tanuljunk meg kapcsolódni a gyerekhez

Dr. Daniel Siegel, a The Whole-Brain Child című könyv szerzője szerint fontos, hogy a szülők megértsék, a gyerek viselkedésének alapja gyakran az, hogy a kisgyerek agya még a fejlődés kezdeti szakaszában van. A hisztérikus viselkedés sokszor az érzelmekkel való megküzdés nehézségeinek eredménye, amit egy fejletlen agy irányít. Siegel szerint a legfontosabb, hogy a szülő próbáljon meg kapcsolódni a gyermekéhez az érzelem szintjén, mert csak így lehet elérni, hogy a gyerek megnyugodhasson és abbahagyja a hisztit.

A megértő hozzáállás kialakításához Siegel azt javasolja, hogy a szülők próbálják meg elkerülni a haragot és a frusztrációt kiváltó reakciókat.

