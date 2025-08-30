Hogyan kezeld a gyerek hisztijét hatékonyan a pszichológusok szerint?
istockphoto.com

Címlap / Életmód / Család / Hogyan kezeld a gyerek hisztijét...

Hogyan kezeld a gyerek hisztijét hatékonyan a pszichológusok szerint?

Farkas Izabella
Írta 2025.08.30.

A gyermeknevelés rengeteg kihívással jár, és talán az egyik legnagyobb próbatétel, amivel a szülők szembesülhetnek, a gyerek hisztérikus megnyilvánulásának kezelése. E jelenség okai sokrétűek lehetnek: a gyerek fáradt, éhes, vagy csak egyszerűen nem kapja meg, amit szeretne. De hogyan kezeljük ezeket a helyzeteket anélkül, hogy mi magunk is elveszítenénk a türelmünket? E kérdés megválaszolásához számos neves pszichológus, köztük Dr. Daniel Siegel és Dr. John Gottman is ad tanácsokat, amelyek segíthetnek leegyszerűsíteni a problémás helyzetek kezelését.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Tanuljunk meg kapcsolódni a gyerekhez

Dr. Daniel Siegel, a The Whole-Brain Child című könyv szerzője szerint fontos, hogy a szülők megértsék, a gyerek viselkedésének alapja gyakran az, hogy a kisgyerek agya még a fejlődés kezdeti szakaszában van. A hisztérikus viselkedés sokszor az érzelmekkel való megküzdés nehézségeinek eredménye, amit egy fejletlen agy irányít. Siegel szerint a legfontosabb, hogy a szülő próbáljon meg kapcsolódni a gyermekéhez az érzelem szintjén, mert csak így lehet elérni, hogy a gyerek megnyugodhasson és abbahagyja a hisztit.

A megértő hozzáállás kialakításához Siegel azt javasolja, hogy a szülők próbálják meg elkerülni a haragot és a frusztrációt kiváltó reakciókat.

Ehelyett mutassanak empátiát, például átölelve a gyermeket vagy egyszerűen a szemébe nézve és nyugodt hangon beszélve vele. Ez a fajta érzelmi kapcsolat megnyugtathatja a gyermeket és segíthet neki túljutni a negatív érzelmeken.

Mások ezeket olvassák

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

„Mit lehet élvezni a részegségen? Hányás, szédülés, önkívület…” Mi az, amit mindenki szeret, de te ki nem állhatod?

„Mit lehet élvezni a részegségen? Hányás, szédülés, önkívület…” Mi az, amit mindenki szeret, de te ki nem állhatod?
Az allergiások ma nem lélegezhetnek fel. Pollenjelentés

Az allergiások ma nem lélegezhetnek fel. Pollenjelentés
10 álomszép félhosszú frizura, idei trendek szerint

10 álomszép félhosszú frizura, idei trendek szerint
5 ok, amiért mindenki életébe kell egy őrült barátnő

5 ok, amiért mindenki életébe kell egy őrült barátnő
Mi a legnagyobb erősséged? Teszteld! 

Mi a legnagyobb erősséged? Teszteld! 
Gyerekek és versenysport: ezért fogom távol tartani a lányomat a versenyzéstől

Gyerekek és versenysport: ezért fogom távol tartani a lányomat a versenyzéstől
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK