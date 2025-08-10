Hogyan fogod a párod kezét? Ennyire sokat elárul rólatok

Balatoni Dóra
Írta 2025.08.10.

Megfigyelted már, hogy a szerelmes párok nem ugyanúgy fogják egymás kezét? Van, aki csak az ujjait kulcsolja össze, van, aki belekarol a másikba és olyan is akad, aki a klasszikus, kéz a kézben megoldást választja. Ha kíváncsi vagy, mire utalnak ezek a jelek, olvasd el cikkünket, máris eláruljuk!

Klasszikus: kéz a kézben

Ez az egyik leggyakoribb kézfogás a párok körében. Ha ti is a klasszikus módon fogjátok egymást kezét, úgy, hogy a tenyeretek szinte egymáshoz tapad, akkor a kapcsolatotok az erős szereteten és nem a szenvedélyen alapszik, de ez egyáltalán nem baj! Az azonban nagyon is sokat számít, hogy melyikőtök tenyere néz lefelé.

Ha váltogatjátok, azt jelzi, egyenlő feleknek tekintitek egymást, ha azonban rendre az egyikőtök keze van felül, az arra utalhat, hogy ő a kezdeményező és a határozottabb a kapcsolatotokban. Ez nem feltétlenül rossz, ugyanis ezzel azt is kifejezheti még, hogy védelmez és óv téged.

