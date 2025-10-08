Mai időjárás: 8 fokig csökken a hőmérséklet, időszakosan záporok lehetnek
iStock

Mai időjárás: 8 fokig csökken a hőmérséklet, időszakosan záporok lehetnek

Arany Inez
Írta 2025.10.08.

2025. október 8-án Magyarországon változékony, őszi időjárás várható, mérsékelt hőmérséklet mellett, időnként csapadékkal.

A reggeli órákban a hőmérséklet 6-8 fok körül alakul, sok helyen lehet párás, ködös az idő, főként az északkeleti területeken. A délelőtti órákban a hőmérséklet emelkedik, várhatóan 10-12 fokig melegszik fel az ország középső és déli részein, északon gyakrabban maradnak felhősök.

A délutáni órákban a maximumhőmérséklet általában 13-15 fok között várható, de a tartósan felhős vagy csapadékos területeken ez 10 fok körül vagy alatti is lehet. A Dunántúlon és az ország északnyugati részén időszakosan előfordulhatnak záporok, kisebb esőzések, míg a keleti tájak délelőtt még viszonylag szárazabbak.

A szél délután északnyugati, nyugati irányba fordul, és élénk, helyenként erős lökésekre is számíthatsz, különösen a nyugati és északnyugati tájakon, sebessége 40-50 km/h körül alakulhat.

Az estére a csapadék megszűnik, a felhőzet szakadozik, főként északnyugaton már akár átmeneti derült idő is lehet. A hőmérséklet este 7-9 fok közé csökken.




