Heti horoszkóp: Végre lesz részed kikapcsolódásban!
Heti horoszkóp: Végre lesz részed kikapcsolódásban!

Arany Inez
Írta 2025.09.22.

Az őszi napéjegyenlőség időszakában, amikor a természet egyensúlyt keres a nappali és az éjszakai órák között, a belső világunkban is változásokra tehetünk szert. Ezek a napok kiváló alkalmat kínálnak arra, hogy megértsük, milyen energetikai erők mozognak körülöttünk és bennünk, és hogyan tudunk ezekhez a legjobban alkalmazkodni. Nézzük, mit tartogat ez a hét az egyes csillagjegyek számára!

Kos heti horoszkóp

Kedves Kos, ezen a héten a bolygók állása arra késztethet, hogy átgondold, milyen irányt vegyen a munkád vagy egy fontos projekted. A tüzes energiád most jól hasznosulhat, de fontos, hogy ne vessz el a részletekben. A hét vége felé érkező hírek új távlatokat nyithatnak meg előtted, különösen, ha hajlandó vagy rugalmasan kezelni a változásokat.

A személyes kapcsolataidban is érzelmi hullámvasútra számíthatsz, de a feszültségek inkább építő jellegűek lesznek. Lehetőséged adódik megérteni, hogyan válhatsz még inkább támogató társsá vagy baráttá. Az önvizsgálat és a nyitottság kulcsfontosságú lesz ezen a héten, hogy meglásd, hová is vezethet a szíved.

