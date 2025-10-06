Ha heti 2 napot hús nélkül étkezel, ennyit spórolsz – és az egészségedet is javítod
Ha heti 2 napot hús nélkül étkezel, ennyit spórolsz – és az egészségedet is javítod

Farkas Izabella
Írta 2025.10.06.

A modern életvitel gyakran hoz magával olyan szokásokat, amelyek nemcsak a pénztárcánkra, hanem az egészségünkre is negatív hatást gyakorolnak. Ez alól a húsfogyasztás sem kivétel. Azzal, hogy hetente mindössze két napot húsmentesen táplálkozunk, jelentős változásokat érhetünk el mind anyagi, mind egészségügyi szempontból. Ráadásul, a húsmentes étkezésnek egyéb előnyei is vannak, amelyeket érdemes megfontolni.

A pénztárcád megköszöni

Az egyik legkézenfekvőbb előny, amely a húsmentes étkezéssel jár, a pénzügyi megtakarítás. A hús, különösen a jó minőségű hús, meglehetősen drága tétel lehet a heti bevásárlás során. Ha hetente két napig mellőzöd a húst, már jelentős összegeket spórolhatsz meg, különösen, ha nagyobb családot etetsz.

Amikor összehasonlítjuk a hús- és zöldségalapú ételek árait, egyértelműen kirajzolódik a különbség: a hús ára folyamatosan emelkedik, míg a növényi alapú élelmiszerek, mint például a hüvelyesek, gabonák vagy zöldségek, általában kedvezőbb árfekvésűek.

iStock

