Ha heti 2 napot hús nélkül étkezel, ennyit spórolsz – és az egészségedet is javítod

A modern életvitel gyakran hoz magával olyan szokásokat, amelyek nemcsak a pénztárcánkra, hanem az egészségünkre is negatív hatást gyakorolnak. Ez alól a húsfogyasztás sem kivétel. Azzal, hogy hetente mindössze két napot húsmentesen táplálkozunk, jelentős változásokat érhetünk el mind anyagi, mind egészségügyi szempontból. Ráadásul, a húsmentes étkezésnek egyéb előnyei is vannak, amelyeket érdemes megfontolni.
A pénztárcád megköszöni
Az egyik legkézenfekvőbb előny, amely a húsmentes étkezéssel jár, a pénzügyi megtakarítás. A hús, különösen a jó minőségű hús, meglehetősen drága tétel lehet a heti bevásárlás során. Ha hetente két napig mellőzöd a húst, már jelentős összegeket spórolhatsz meg, különösen, ha nagyobb családot etetsz.
Amikor összehasonlítjuk a hús- és zöldségalapú ételek árait, egyértelműen kirajzolódik a különbség: a hús ára folyamatosan emelkedik, míg a növényi alapú élelmiszerek, mint például a hüvelyesek, gabonák vagy zöldségek, általában kedvezőbb árfekvésűek.