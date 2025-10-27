Indul a vírus szezon! 3 természetes házi kézfertőtlenítő, amit egyedül is el tudsz készíteni
iStock

Farkas Izabella
Írta 2025.10.27.

A mai világban a kézfertőtlenítő használata szinte elengedhetetlen mindennapi tevékenységeink között szerepel. Sokan azonban keresik azokat a megoldásokat, amelyek nem csak hatékonyak, hanem kíméletesek is a bőrrel szemben, miközben minimalizálják a kemikáliák által okozott környezeti terhelést. Házi praktikák segítségével egyszerűen készíthetünk olyan kézfertőtlenítőket, amelyek természetes összetevőik révén széles körben alkalmazhatók és közismerten hatékonyak a kórokozók elleni védekezésben.

Aloe verás kézfertőtlenítő levendula illattal

Az első recept az aloe vera és a levendula kombinációjára épül, mely mindamellett, hogy gyengéd ám hatékony, kellemes illatot is áraszt. Az alkoholtartalma biztosítja a megfelelő fertőtlenítő hatást, míg az aloe vera gondoskodik bőrünk hidratáltságáról.

  • 150 ml izopropil-alkohol (legalább 99%-os)
  • 50 ml aloe vera gél
  • 10 csepp levendula illóolaj

A hozzávalókat alaposan keverjük össze egy tiszta edényben. Töltsük át egy pumpás üvegbe, amely lehetővé teszi a könnyű adagolást. Ezt a kézfertőtlenítőt bármikor használhatjuk, ha szükségünk van a kezeink tisztán tartására, ápolására.

