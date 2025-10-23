A falusi néni, aki agresszor férjeket mérgezett. Nők, akik megbosszulták az erőszakot
J. Anna
2025.10.23.

Magyarországon a családon belüli erőszakot évente több százezer nő szenvedi el. A társadalom minden rétegében létező jelenség ez, teljesen mindegy, hogy a bántalmazó doktor-e vagy segédmunkás.

Talán az alkohol is csak katalizátor. Játszmázás, lelki terror, bántalmazás – ez a sorrend. A nőben pedig csak gyűlik a kétségbeesés… a tehetetlen düh sok aljas dologra képes, melyet – mihelyst kitisztul az elme, ezáltal helyreáll az erkölcs – megbán az ember leánya. Arról nem is beszélve, hogy eme tettek komoly tragédiákba torkollhatnak.

1/5 Egyszer volt, hol meg nem

Volt egy falvacska kis hazánkban, ahol valamikor régen élt egy olyan asszony, aki küldetésének érezte, hogy megmentse nőtársait agresszor férjüktől.

A faluban egymás után haltak meg furcsa körülmények között – többnyire étkezés, italozás után – azok a férjek, akik megkeserítették családjuk életét.

A kísérteties azonosságok ellenére csak a pletyka szintjén foglalkoztatta a környéket a rejtély. Hátborzongató történet. Én nem szeretnék olyan faluban, közösségben élni, ahol a szomszédasszonyomnak – igaza és – ilyen másodállása van.

2/5 Borsófőzelék, sajátosan

A tehetetlen dühből adódó bosszú díszes példája, annak a bántalmazott asszonynak az esete, aki eme kóros – jogos – elmeállapotában, a szájában feleslegessé vált nyálmennyiségét elegánsan ívelve helyezte férje borsófőzelékének közepébe, titokban, a konyhában, mielőtt azt felszolgálta volna.

Persze, most mindenki mosolyog, de… a tettünk utáni kéjes örömérzet nem fogja soha feledtetni saját magunkról alkotott siralmas véleményünket – mivel magunkat alázzuk meg ilyen cselekedetekkel.

3/5 Fogkefe – rosszul csinálod

Mi nők igen vehemensek vagyunk, sok esetben előbb cselekszünk, mint kellene. Meg lehet próbálni azt – és biztos vagyok abban, hogy nők milliói gondolnak eme nemtelen tettre naponta –, hogy agresszorod fogkeféjét belemártogatod a ,porcelán vízesésbe’.

Ezt a tervet jól gondold át! Egyrészt, mert valószínűleg sosem fogod elmondani neki, hogy mit tettél – mivel félsz a retorziótól –, másrészt, ha később békülési szándékkal csókolózni fogtok, könnyen elkaphat egy kanyarra a hányinger.

