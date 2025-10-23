A falusi néni, aki agresszor férjeket mérgezett. Nők, akik megbosszulták az erőszakot

Magyarországon a családon belüli erőszakot évente több százezer nő szenvedi el. A társadalom minden rétegében létező jelenség ez, teljesen mindegy, hogy a bántalmazó doktor-e vagy segédmunkás.

Talán az alkohol is csak katalizátor. Játszmázás, lelki terror, bántalmazás – ez a sorrend. A nőben pedig csak gyűlik a kétségbeesés… a tehetetlen düh sok aljas dologra képes, melyet – mihelyst kitisztul az elme, ezáltal helyreáll az erkölcs – megbán az ember leánya. Arról nem is beszélve, hogy eme tettek komoly tragédiákba torkollhatnak.