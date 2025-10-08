Ez a 3 növény ideális hálószobába, mert javítja az alvásodat
iStock

Ez a 3 növény ideális hálószobába, mert javítja az alvásodat

Farkas Izabella
Írta 2025.10.08.

A levendula az egyik legismertebb és legkedveltebb növény, ami az alvás minőségének javítására is kiváló. Illóolaja enyhíti a stresszt, csökkenti a szorongást, és segít az álmatlanság ellen. A levendulának van egyfajta nyugtató hatása a központi idegrendszerre, amely segít abban, hogy könnyebben elaludjunk és mélyebben aludjunk az egész éjszaka folyamán.

Levendula (Lavandula angustifolia)

iStock

Nem csak a légutakon keresztül, de a bőrön alkalmazva is hatékony, így szobába helyezése különösen hasznos lehet. Tartsunk belőle egy kis csokrot az éjjeliszekrényen, amely finom illatot áraszt, és egyúttal a hálószoba esztétikai megjelenését is növeli. A levendula nem igényel túl sok törődést, de ügyeljünk rá, hogy ne öntözzük túl, hiszen a túlzott nedvesség nem tesz jót neki.

