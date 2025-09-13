Ezek lehetnek a lelki okai, ha valaki gyűjtögető, és tele van a háza régi tárgyakkal

Lelki biztonság keresése
Sokan, akik gyűjtögető magatartást mutatnak, gyakran a lelki biztonság utáni vágyból teszik ezt. Gyakran olyan tárgyakat halmoznak fel, amelyek korábban örömet, komfortot nyújtottak vagy a múlt egy szebb korszakára emlékeztetnek. Ez a jelenség különösen gyakori lehet azoknál, akik traumán estek át vagy instabil családi háttérrel rendelkeznek.
A tárgyak összegyűjtése mögött gyakran az az attitűd húzódik meg, hogy az egyén úgy érzi, élete egy bizonyos szakaszát ezzel kontrollálhatja vagy az emlékeket örökké megtarthatja. Ez a vágy az érzelmi biztonság megteremtése iránt gyakran erősebb, mint a rend iránti igény, ezért alakulhat ki a gyűjtögetés egyfajta kapaszkodóként.
