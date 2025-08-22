Gyorsabb és intenzívebb az orgazmus, ha ezt beveted

Míg a férfiaknál az szokott lenni a probléma, hogy hamar elsülnek, addig a nőknél éppen az ellenkezője igaz, nekik ugyanis sokkal tovább tart eljutni a csúcsra. A Journal of Sexual Medicine, azaz egy szexualitással foglalkozó szaklap szerint átlagosan 14 percig tart eljutni az orgazmusig, de ez a folyamat felgyorsítható az alábbi szexi tippekkel.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Legyetek intimek már az akció előtt

„Mai rohanó világunkban” előfordul, hogy a sok tennivaló melle az összebújásra már kevés idő marad. Ilyenkor pedig mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az aktus mindkét fél számára elégedettséggel – tehát orgazmussal – végződjön. Míg a férfiak számára a szex lehet pusztán fizikális dolog, addig a nőknél a testi mellett szükség van az érzelmi ráhangolódásra is, ami időbe telik.

Ezért segít, ha már a tényleges összebújás előtt valamilyen intim pillanatban vagytok. Ez tulajdonképpen nem extra erőfeszítés, csak annyi, hogy ne egyből hazaérkezés vagy vacsora után ugorjatok ágyba, hanem például egy pohár bor nyugodt elfogyasztása vagy egy közös zuhany után.

istockphoto

Tanítsd meg partnerednek a Kivin módszert

A Kivin módszer egy olyan technika, ami sok nő életében nyitott új, élvezetes dimenziókat. Röviden összefoglalva nem más, mint az „oldalirányú orál”. A szokásos le és fel irány helyett a partner vízszintesen mozgatja a nyelvét, ami így egyszerre stimulálja a nagy- és kisajkakat és a klitoriszt. A Kivin módszer hívei szerint így akár három perc alatt is eljuthatunk a csúcsra, mert nagyobb felületen történik az izgatás. Mások ezeket olvassák Miért maradnak boldogtalan kapcsolatban az emberek? 5 kevésbé egyértelmű jel, hogy a párod mással is találkozgat Férfiak, akik imádtátok a feleségeteket, de az mégis megcsalt, mi történt? Vészesen nő a soha meg nem házasodók száma. Ez lesz az új norma?

Ehhez az ideális testhelyzet, mikor a nő háttal fekszik és egyik lábát a mellkasához húzza vagy a partnere hátán pihenteti. A lényeg, hogy a pozíció a lehető legkényelmesebb legyen, a komfort és az ellazulás ugyanis kulcsfontosságú az orgazmus érdekében.

A cikk folytatódik, lapozz!